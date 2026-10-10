Dramatična intervencija vatrogasaca u Zagorju završila je uspješno, beba je spašena. Vatrogasci su uz pomoć ljestvi ušli na balkon i potom kroz balkonska vrata u stan
LJESTVAMA NA BALKON
Beba ostala zaključana u stanu u Pregradi, vatrogasci u stan ušli preko balkona i spasili ju
Čitanje članka: < 1 min
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Vatrogasci DVD-a Pregrade intervenirali su u petak zbog dojave da je beba ostala zaključana u stanu u Ulici Ljudevita Gaja.
Poziv su zaprimili putem SMS poruke u 12.57 sati, a vozilo sa sedam vatrogasaca krenulo je na intervenciju u 13.01 sati, piše zagorje.com.
Na mjesto događaja stigli su u 13.02 sati, gdje su uz pomoć ljestvi ušli na balkon i potom kroz balkonska vrata u stan.
Intervencija je završena u 13.06 sati, a vatrogasci su se vratili u postrojbu u 13.15 sati.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku