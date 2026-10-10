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LJESTVAMA NA BALKON

Beba ostala zaključana u stanu u Pregradi, vatrogasci u stan ušli preko balkona i spasili ju

Piše Bruno Serdar,
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Beba ostala zaključana u stanu u Pregradi, vatrogasci u stan ušli preko balkona i spasili ju
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Foto: DVD Pregrada
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Dramatična intervencija vatrogasaca u Zagorju završila je uspješno, beba je spašena. Vatrogasci su uz pomoć ljestvi ušli na balkon i potom kroz balkonska vrata u stan

Vatrogasci DVD-a Pregrade intervenirali su u petak zbog dojave da je beba ostala zaključana u stanu u Ulici Ljudevita Gaja.

Poziv su zaprimili putem SMS poruke u 12.57 sati, a vozilo sa sedam vatrogasaca krenulo je na intervenciju u 13.01 sati, piše zagorje.com.

Foto: DVD Pregrada

Na mjesto događaja stigli su u 13.02 sati, gdje su uz pomoć ljestvi ušli na balkon i potom kroz balkonska vrata u stan.

Foto: DVD Pregrada

Intervencija je završena u 13.06 sati, a vatrogasci su se vratili u postrojbu u 13.15 sati.

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