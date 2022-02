Belgijski radnici moći će raditi četiri dana na tjedan, po dogovoru vlade kojim se želi povećati fleksibilnost inače rigidnog tržišta rada.

Govoreći novinarima pošto je sedmeročlana vladajuća koalicija postigla dogovor u noći na utorak, premijer Alexander De Croo rekao je da je pandemija koronavirusa prisilila ljude na rad u fleksibilnijim uvjetima i kombiniranje privatnog i poslovnog života.

"To je dovelo do novih načina rada", rekao je De Croo.

Radnici koji to zatraže moći će raditi do 10 sati na dan ako na to pristanu sindikati, umjesto najviše osam kao do sada, kako bi radili dan manje na tjedan za istu plaću.

Moći će izabrati hoće li raditi više u jednom tjednu i manje u idućem.

Dogovor predviđa i pravo da radnik ne bude raspoloživ poslodavcu nakon isteka radnog vremena. To će se omogućiti tvrtkama s više od 20 radnika.

Definira i nova pravila za platformske radnike, one koji rade za platforme kao što je Uber, uključujući nove kriterije po kojima ih se smatra zaposlenicima.