Belgijski sud proglasio krivim Francuza za napad i ubojstva

Belgijski je sud u četvrtak francuskog državljanina Mehdija Nemmouchea proglasio krivim za "teroristička ubojstva", odnosno za ubojstvo četiri osobe u Židovskom muzeju u Bruxellesu koje je počinio 2014. nakon što se vratio iz Sirije, objavili su tužitelji.

Kazna će biti izrečena kasnije. Napad za koji je osuđen Nemmouche smatra se prvim napadom nekog islamističkog militanta s europskim državaljnstvom koji se vratio iz Sirije.

WJC welcomes a Belgian criminal court’s conviction of Frenchman Mehdi Nemmouche for the terror attack at the Brussels Jewish Museum in 2014, which resulted in the deaths of four people.



