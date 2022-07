Beljak: 'Fali stolica, ne znam tko ju je ukrao, nije od željeza', Jandroković: 'Pa gdje baš vi?'

Fali nam jedan stolac, kako pouzdano znam da nije od željeza, doista ne znam tko ga je ukrao. Doista ga nema, a nije od željeza, poručio je na početku sjednice Sabora šef HSS-a Krešo Beljak i bocnuo HDZ aludirajući na njihova istaknuta člana iz Karlovca, Stjepana Turkovića, koji je sa sinom krao željeznu armaturu s gradilišta obilaznice Turnja.

Nasmijao je zastupnike, no predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković, nije mu ostao dužan.

- Pa gdje ste se baš vi javili - upitao ga je aludirajući, pak, na Beljakovu prošlost krađe radija iz automobila u mladosti, a sabornicom se ponovno prolomio smijeh.

- Da ima neke dodatne instrumente, onda bih posumnjao sam na sebe, ali kak' nema... - našalio se na svoj račun Beljak.

Jandroković se osvrnuo na skandalozan ispad zastupnika Domovinskog pokreta Ante Prkačina koji je prije dva dana za saborskom govornicom zastupnicu Zeleno-lijevog bloka Uršu Raukar Gamulin, koja mu je tijekom njegova govora dobacila da ga može biti sram, nazvao nakazom. U tom trenu Jandroković nije predsjedavao sjednicom, nego potpredsjednik Željko Reiner, koji na to nije reagirao već mu je udijelio opomenu, kao i zastupnici Raukar Gamulin pa je Sandra Benčić u ime Zeleno-lijevog bloka pisala Jandrokoviću kao predsjedniku Sabora. On je, za razliku od Reinera, taj govor osudio.

Jandroković osudio ispad Prkačina, stao u obranu Reinera

- Ja ću to najoštrije osuditi. Smatram da je govor bio neprimjeren, da je ta izjava nedostojna onoga što bi trebalo govoriti u Saboru i pozivam vas sve da ne činimo takve stvari - rekao je, no stao i u Reinerovu obranu.

- On je postupio u skladu s Poslovnikom, gledao sam video snimku, dao je opomenu kolegi Prkačinu i kolegici Raukar istovremeno kazavši da ta dva postupka nisu na istoj razini i jasno je osudio ono što je rekao kolega Prkačin. Međutim, morate biti svjesni, kolegica Benčić je zatražila da ja sankcioniram potpredsjednika Sabora, a to je proceduralno nemoguće, to ne postoji u Poslovniku. Opomene su dane, ali nije jedino opomena ono što je sankcija. Sankcija je ono što je izgovoreno i zaista nema nikakve jednakosti u postupku kolegice Raukar i onome što je izgovorio kolega Prkačin. Dakle, osuda, neprimjereno, neprihvatljivo - poručio je i apelirao na zastupnike da se u raspravama ne ponašaju kao što se ponio Prkačin.

Zastupnica Benčić istaknula je kako i dalje smatra da Reiner nije primijenio Poslovnik na način na koji ga je trebao primijeniti.

- Jednaku kaznu, dakle, opomenu dao je i Prkačini i Raukar, a bilo je jasno da mu je odmah trebalo oduzeti riječ Prkačinu. To postupanje Reinera je otprilike kao kad je policija nekada davala prekršajni nalog i za nasilnika i žrtvu - naglasila je.

Jandroković je ponovno branio Reinera istaknuvši kako je postupio po Poslovniku.

