Beljak: Rušenje HDZ-a jedina je nada za bolju budućnost države

Gost u studiju 24sata je Krešo Beljak, gradonačelnik Grada Samobora i predsjednik HSS-a, a tema intervjua je budućnost Hrvatske kao i aktualni novi odabir povjerenika za Agrokor.

- Činjenica je da vladajuće strukture više ne pitaju za cijenu svojeg opstanka na vlasti, odustali su od budućnosti države. Idemo u propast - komentirao je Beljak situaciju u Agrokoru koja će neminovno utjecati i na daljnje iseljavanje iz Hrvatske.

- Demografska situacija je sada već katastrofalna, za 10 godina ćemo prijeći liniju od koje više nema povratka, vladajuće nije briga i to je tužno. Hrvatska je integrirana u Europi i gdje postoji tržište rada na koje se naši stanovnici mogu prijaviti, brojni biraju tu opciju. To nije kukavičluk, to je odraz nemoći i nepovjerenja u političke i sve druge strukture da mogu išta napraviti - izjavio je te dodao da je Hrvatska u vrlo depresivnoj situaciji.

Dodao je i kako ni u Samoboru više nema radne snage.

- Postoje ljudi koji bi zapošljavali nove radnike, ali ih nema. Ovo što je na burzi je uglavnom nekvalificirano ili ljudi koji zapravo i nisu zainteresirani - kazao je Beljak.

"Od Agrokora su svi digli ruke"

- Sam Agrokor je uništio radna mjesta, to je monopolist na hrvatskom tržištu. To je trebalo pustiti i ne bi se izgubila nikakva radna mjesta, već bi tržište reguliralo tko treba opstati. Država se trebala umiješati samo da ne ulaze nekvalitetna hrana, to je jedini posao države. I to je interes potrošača - kaže, no tvrdi da ništa od toga neće naštetiti vladajućem HDZ-u.

Što se tiče samog pitanja što će biti s Agrokorom, Beljak tvrdi da je to pitanje prenapuhano jer su svi ionako od Agrokora već dignuli ruke.

Na pitanje što misli o nedavno donesenom prijedlogu i Vijeću za suočavanje s prošlošću, Beljak smatra da vijeće nikad nije trebalo ni započeti s radom.

"O tome diskutiraju povjesničari, ne političari"

- Nemamo mi što pričati 80 godina nakon rata o tome. To mogu raspravljati povjesničari, ali ne političari. Što se dogodilo u Drugom svjetskom ratu su jasne stvari. Ono što me žalosti je to da se nakon svih godina vrtimo oko toga - istaknuo je te dodao da je prije sporni pozdrav bio korišten manje nego danas.

- Ljudi koji ljudi koji promoviraju ustaštvo kao nešto pozitivno su glupi i neškolovani. Čak i intelektualci koji to promoviraju, kažem im da su glupi. Mislim da se radi o ljudima koji imaju problem u glavi i koji nisu dovoljno dobro učili u školama - istaknuo je.

NIšta dok je HDZ-a?

Što se tiče potrebnih reformi, Beljak ističe da bi trebalo upogoniti 100-njak općina, odnosno centara, koji bi vodili 75% poslova vezanih za život, dok bi država provodila politike vezane uz makroekonomiju i obranu.

- Lokalnim vlastima treba dati ovlasti i reusrse. Primjerice Hrvatske šume sve prodaju u izvoz od kojih lokalne jedinice nemaju koristi. To treba naglo uvesti, prepustiti politiku samoodlučivanja - istaknuo je Beljak.

Oko samouprava i uprava povela se i diskusija o popularnom izrazu "uhljeba". Beljak tvrdi da je hrvatska politika stvorila "uhljebnički" sustav na način da su preopteretili javna poduzeća i uprave te kako je to sve bilo zakonski određeno. Višak ljudi koji je zaposlen u javnim službama i poduzećima trebalo bi "kanalizirati u privatni sektor", ističe Beljak.

No, smatra kako se ništa od reformi neće dogoditi dokle god je HDZ na vlasti.

- Rušenje HDZ-a na izborima je jedini potez koji može dati nadu za bolju budućnost Hrvatske - rekao je te za kraj dodao kako se "čuda ipak događaju".