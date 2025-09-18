Obavijesti

POPULARNI BREND SLADOLEDA

Ben & Jerry's nastavlja posao bez Jerryja: 'Slomljenog srca odlučio sam da više ne mogu'

Piše HINA, Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
5
Foto: Shannon Stapleton

Ben & Jerry's je odavno poznat po javnom zauzimanju stava o društvenim pitanjima od svog osnutka 1978. godine, često podržavajući kampanje o pitanjima poput prava LGBTQ+ osoba i klimatskih promjena

Suosnivač tvrtke Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, dio dvojca čija su imena oblikovala popularni brend sladoleda tijekom posljednjih pola stoljeća, napustio je tvrtku nakon razdora i javne svađe s matičnom tvrtkom Unilever koja je,  po njemu, ušutkavala društveni aktivizam. 

U otvorenom pismu koje je njegov partner Ben Cohen podijelio na platformi X, Greenfield je rekao da je tvrtku sa sjedištem u Vermontu - poznatu po svom društvenom angažmanu - posljednjih godina "ušutkavao" Unilever.

Ben & Jerry's ice cream on display in New York
Foto: Shannon Stapleton

- Slomljenog srca odlučio sam da više ne mogu, s čistom savješću i nakon 47 godina, ostati zaposlenik ove tvrtke. Zalaganje za vrijednosti poput pravde, jednakosti i zajedničke humanosti nikada nije bilo važnije, no Ben & Jerry's je ušutkan i marginaliziran iz straha da ne uznemiri one na vlasti - napisao je 74-godišnji Greenfield, koji je imao ulogu brend ambasadora.

Njegov odlazak označava najnoviju epizodu u sporu koji je započeo 2021. kada je Ben & Jerry's rekao da će prestati prodavati svoj sladoled u izraelskim naseljima na okupiranoj Zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu, ističe BBC.

Ben & Jerry's je odavno poznat po javnom zauzimanju stava o društvenim pitanjima od svog osnutka 1978. godine, često podržavajući kampanje o pitanjima poput prava LGBTQ+ osoba i klimatskih promjena.

Ben Cohen, co-founder of Ben & Jerry's, protests against the Magnum Ice Cream Company capital markets day outside a hotel in Grosvenor Square, in London
Foto: Shokirie Clarke

Glasnogovornik Unileverovog odjela za sladoled Magnum rekao je da se "ne slaže s Greenfieldom i da je nastojao uključiti oba suosnivača u konstruktivan razgovor o tome kako ojačati poziciju marke Ben & Jerry's".

Ben & Jerry's - tvrtku koju su Cohen i Greenfield osnovali u obnovljenoj benzinskoj postaji 1978. - Unilever je kupio 2000. godine za 326 milijuna dolara. Ugovor je uključivao jedinstvenu klauzulu koja brendu omogućuje zadržavanje vlastitog neovisnog upravnog odbora s ovlastima nad svojom društvenom misijom, ali ne i nad poslovanjem.

Ben Cohen, co-founder of Ben & Jerry's, protests against the Magnum Ice Cream Company capital markets day outside a hotel in Grosvenor Square, in London
Foto: Shokirie Clarke

Greenfield je rekao da će nastaviti svoju društvenu borbu izvan tvrtke jer to nije mogao činiti iznutra.

- Uvijek se radilo o nečemu više od samog sladoleda - to je bio način širenja ljubavi i pozivanja drugih da se uključe u borbu za bolji svijet - rekao je.

Anna Macdonald, investicijska partnerica u Aubrey Investmentsu, rekla je da je Unilever pokušavao posljednjih godina obuzdati aktivizam tvrtke, posebno u vezi s Izraelom i Gazom.

