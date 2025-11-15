Benazir Bhutto bila je prva žena na čelu Pakistana: 'Željeznu damu istoka' ubila je Al-Qa'ida

Početkom prosinca 1988. godine, povijest je ispisana u Pakistanu. Benazir Bhutto, kći pogubljenog premijera i karizmatična liderica obrazovana na Zapadu, položila je prisegu i postala prva žena na čelu jedne muslimanske države u modernoj povijesti. Njezin dolazak na vlast bio je simbol nade za demokraciju i ženska prava, ne samo u Pakistanu, već i diljem svijeta. Ipak, njezin put bio je obilježen političkim bitkama, obiteljskim tragedijama, optužbama za korupciju i, naposljetku, tragičnim atentatom koji je šokirao svijet.

Od Harvarda i Oxforda do pakistanske politike

Benazir Bhutto rođena je 21. lipnja 1953. u Karachiju, u jednoj od najmoćnijih političkih dinastija Pakistana. Njezin otac, Zulfikar Ali Bhutto, bio je osnivač Pakistanske narodne stranke (PPP) i premijer zemlje.

Benazir je odrasla u privilegiranom okruženju, ali ju je otac odmalena pripremao za politički život, vodeći je na sastanke sa svjetskim vođama. Obrazovanje je stekla na najprestižnijim svjetskim institucijama. Diplomirala je političke znanosti na Sveučilištu Harvard, a potom studirala filozofiju, politiku i ekonomiju na Sveučilištu Oxford, gdje je postala i prva Azijatkinja na čelu prestižnog debatnog kluba Oxford Union.

Njezin se život iz korijena promijenio 1977. godine, kada se vratila u Pakistan. General Mohammad Zia-ul-Haq izveo je vojni udar, svrgnuo njezina oca s vlasti, a dvije godine kasnije ga i pogubio. Za Benazir je uslijedilo mračno razdoblje. Provela je gotovo šest godina u zatvoru i kućnom pritvoru, nakon čega je 1984. otišla u egzil u London. Tamo je preuzela vodstvo očeve stranke, čekajući priliku za povratak.

Prva premijerka u povijesti muslimanskog svijeta

Prilika se ukazala nakon što je Zia-ul-Haq poginuo u misterioznoj zrakoplovnoj nesreći u kolovozu 1988. godine. Bhutto se vratila u domovinu gdje su je dočekale stotine tisuća pristaša. U napetoj atmosferi uoči izbora, datum 15. studenog ostao je zabilježen kao dan velike nade za njezine pristaše. Na izborima koji su uslijedili, njezina Pakistanska narodna stranka (PPP) osvojila je najviše mandata, a 2. prosinca 1988. Benazir Bhutto postala je premijerka.

Njezin dolazak na vlast donio je val optimizma. Ukinula je zabranu djelovanja sindikatima, oslobodila političke zatvorenike te pokrenula programe za poboljšanje zdravstva i obrazovanja. Njezin prvi mandat bio je usmjeren na implementaciju slogana njezina oca: "Roti, Kapra aur Makan" (kruh, odjeća i sklonište). U svijetu je radila na poboljšanju odnosa s Indijom i vratila je Pakistan u Commonwealth. Godine 1990., rođenjem kćeri Bakhtawar, postala je prva izabrana čelnica neke države koja je rodila za vrijeme trajanja mandata.

Dva mandata obilježena borbom i kontroverzama

Unatoč početnom entuzijazmu, Bhutto se suočila s ogromnim izazovima. Kao žena na čelu tradicionalnog i patrijarhalnog društva, nailazila je na žestok otpor vojnog i političkog establišmenta.

Njezinu vladu neprestano su potkopavali politički suparnici, predvođeni predsjednikom Ghulamom Ishaqom Khanom i Nawazom Sharifom. Uspjela je progurati tek nekoliko manje značajnih zakona. Istovremeno, njezinu administraciju pratile su optužbe za korupciju, a njezin suprug Asif Ali Zardari dobio je nadimak "Gospodin 10 posto" zbog navodnog uzimanja provizije na državne ugovore. Nakon samo 20 mjeseci, predsjednik Khan smijenio je njezinu vladu 1990. godine.

Na vlast se vratila 1993., no i drugi mandat bio je jednako turbulentan. Oporba je organizirala masovne prosvjede i štrajkove, a optužbe za korupciju i loše upravljanje su se nastavile. Skandal je eskalirao 1995. kada je otkriveno da je kupila vilu u Engleskoj vrijednu gotovo 4 milijuna eura. Dodatni udarac dogodio se 1996. kada je njezin brat Murtaza, s kojim je bila u političkom sukobu, ubijen u policijskoj zasjedi u Karachiju. Mnogi su za njegovu smrt optuživali njezina supruga, što je nepovratno narušilo ugled obitelji. U studenom 1996. predsjednik je ponovno raspustio njezinu vladu.

Godine egzila i povratak u Pakistan

Nakon poraza na izborima 1997., Bhutto se suočila s nizom sudskih procesa. Godine 1999. osuđena je za korupciju, nakon čega je otišla u samonametnuti egzil u London i Dubai kako bi izbjegla zatvor. Iz inozemstva je nastavila voditi svoju stranku, čekajući novu priliku. Ta prilika stigla je 2007. godine, kada je tadašnji predsjednik Pervez Musharraf, pod pritiskom SAD-a koji je u Bhutto vidio partnericu za borbu protiv terorizma, potpisao amnestiju koja joj je omogućila povratak. Vratila se u Karachi 18. listopada 2007. godine. Njezin povratak obilježen je slavljem, ali i tragedijom. U samoubilačkom bombaškom napadu na njezinu povorku poginulo je gotovo 150 ljudi. Bhutto je preživjela, skrivena iza oklopnog vozila.

Atentat koji je potresao svijet

Unatoč prijetnjama, nastavila je s predizbornom kampanjom. Dana 27. prosinca 2007., nakon velikog skupa u Rawalpindiju, dogodio se kobni napad. Dok je pozdravljala pristaše kroz krovni otvor svog vozila, napadač je ispalio nekoliko hitaca, a zatim se raznio bombaš samoubojica. U napadu je ubijeno više od 20 ljudi. Benazir Bhutto prevezena je u bolnicu, gdje je proglašena mrtvom.

Njezina smrt izazvala je kaos i višednevne nasilne prosvjede diljem Pakistana. Pojavile su se kontroverze oko uzroka smrti. Vlada je tvrdila da je umrla od udarca glavom o ručicu krovnog otvora prilikom eksplozije, a ne od metaka. Tim iz Scotland Yarda kasnije je potvrdio tu verziju, no njezina obitelj i stranka odbacili su je, tvrdeći da se radi o zataškavanju. Odgovornost za napad pripisana je pakistanskim talibanima povezanim s Al-Qaidom.

Benazir Bhutto jedna je od najvažnijih i najkompleksnijih figura moderne pakistanske povijesti. Za jedne je bila simbol demokracije, nade i borbe za ženska prava, dok je za druge bila dio korumpirane političke elite. Njezino nasljeđe je isprepleteno uspjesima i neuspjesima, no njezina hrabrost da se kao žena suprotstavi vojnoj diktaturi i patrijarhalnim normama inspirirala je generacije. Njezina politička dinastija danas nastavlja živjeti kroz njezina sina Bilawala Bhutta Zardarija, koji je na čelu Pakistanske narodne stranke.