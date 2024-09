Benčić: 'HDZ je pogodovao na stvaranju porezne oaze u sektoru nekretnina i turizma'

Saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić rekla je u srijedu kako samo pitanje poreza na nekretnine neće riješiti pitanje priuštivosti stanovanja upozorivši kako je HDZ cijelo vrijeme pogodovao stvaranju porezne oaze u nekretninskom i turističkom sektoru.

"Samo pitanje poreza na nekretnine neće riješiti pitanje priuštivosti stanovanja", rekla je Benčić novinarima nakon sjednice Predsjedništva Hrvatskog sabora uoči početka nove parlamentarne sezone.

Najavila je kako će se njezina stranka u Saboru, među inim, itekako baviti pitanjem stambene politike podsjetivši da su još i 2019. upozoravali na krizu stanovanja.

Podsjetila je i kako su i još prije pet godina govorili da porez na nekretninsko bogatstvo je važan kako bi imali pravedan i uravnotežen porezni sustav. Upozorila je kako je u našem poreznom sustavu sada najveći teret stavljen na rad i potrošnju tj. PDV, a kapital se oporezuje s jednom od najnižih stopa u EU dok se nekretnine ne oporezuju.

"Hrvatska je jedina zemlja u EU koja snažnije oporezuje dugoročni najam građanima nego najam turistima. Imamo potpuni kaos koji je stvorio HDZ", rekla je. Smatra kako je HDZ pogodovao stvaranju porezne oaze u nekretninskom i turističkom sektoru.

Benčić je poručila da porezom na nekretnine ne bi dirali stan ili kuću u kojoj se stanuje te vikendicu te to treba ostati kao i do sada.

"To čini okosnicu dobrog života jer su mnogi ljudi radili cijeli život da bi si to priuštili. Ne smatramo da to na bilo koji način porezno treba penalizirati", kazala je.

Istaknula je da se Možemo! zalaže za progresivni porez na nekretnine te bi tako svaka sljedeća nekretnina trebala biti oporezovana višim stopama.

"Nije u redu da netko po istoj stopi plaća porez za nekretninu u kojoj živi kao i onaj koji ima 6, 7, 8 ili 10 nekretnina. To nije pravedno", rekla je.

Drži i kako će samo 'progresija' spriječiti nagomilavanje nekretnina koje nije u svrhu stanovanja već isključivo u spekulativne svrhe zarade na tržištu nekretnina.

Upozorila je kako je prosječna cijena rasta cijena nekretnina u zemlji bila iznad osam posto godišnje, a u mnogim gradovima cijene su se poduplale.

"Tome treba stati na kraj. To neće ići samo s ovime ako ne napravimo fond za ulaganje u stanove za javni najam", poručila je.

Najavila je kako će fokus Možemo! biti osigurati sredstva unutar EU u idućoj financijskoj perspektivi da sve države, a posebice hrvatski gradovi, dobiju europska sredstva za izgradnju stanova za javni najam. Pri tome će na tome inzistirati i u Hrvatskom saboru.

Uz to, tražit će i ukidanje poreza na dohodak od mirovine za sve one koji primaju mirovinu u neto iznosu do prosječne plaće. Također, tražit će i povećavanje mirovina kako bi unutar ovog saborskog mandata prosječna starosna mirovina došla na 65 posto prosječne plaće.