Obavijesti

News

Komentari 0
GOVORILA I ODNOSU SA SDP-OM

Benčić: HDZ uvijek ima nekoliko redikula. Vidi se da je Plenković nervozan, gube u anketama...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Benčić: HDZ uvijek ima nekoliko redikula. Vidi se da je Plenković nervozan, gube u anketama...
Zagreb: Sandra Benčić o Medikolu i utakmici | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

"Svi pokazatelji, za razliku od prošlih izbora, su drugačiji i vidi se da imamo zajedno značajno više od HDZ-a i njihovog koalicijskog partnera, a tek počinjemo raditi", kaže Sandra Benčić....

Sandra Benčić, koordinatorica platforme Možemo! gostovala je na Dnevniku Nove TV gdje je govorila o Andreju Plenkoviću, HDZ-u, odnosima sa SDP-om...

SDP je nakon gotovo 20 godina članstva napustio Branko Kolarić.  Na pitanje osjeća li Možemo "makar mrvu odgovornosti", Benčić je rekla da je riječ o unutarstručnoj stvari.

- Ono što mogu reći da sa SDP-om na razini grada, ali i nacionalnoj jako dobro surađujemo. Ništa od tih stvari ne dovodi u pitanje našu namjeru da idemo u pregovore i idemo u koaliciju na idućim izborima - kazala je Benčić...

PUCAJU OD SAMOPOUZDANJA SDP i Možemo!: Plenković će zbog inflacije izgubiti izbore
SDP i Možemo!: Plenković će zbog inflacije izgubiti izbore

Kaže i kako Možemo! i SDP ne razgovaraju o podjeli resora.

- Sigurno još nećemo zato što smo koncentrirani na to da sklopimo jako dobar programski dogovor. Nisam razmišljala o tome gdje se vidim. Ono gdje se vidim da kao koordinatorica stranke i predsjednica saborskog kluba radim na kampanji koja će srušiti HDZ. Ništa ne može biti važnije, ničija osobna ambicija, želja od toga da zajedničkim snagama, zajedno s građanima srušimo ovu izuzetno štetnu vlast i napokon transformiramo Hrvatsku i politički i ekonomski - rekla je Benčić, piše Dnevnik.hr.

Objasnila je i zašto misli da će im plan uspjeti...

Napustio stranku DOZNAJEMO Sve se više priča o Kolarićevom prelasku u HDZ! Evo što on kaže o svemu...
DOZNAJEMO Sve se više priča o Kolarićevom prelasku u HDZ! Evo što on kaže o svemu...

- Svi pokazatelji, za razliku od prošlih izbora, su drugačiji i vidi se da imamo zajedno značajno više od HDZ-a i njihovog koalicijskog partnera, a tek počinjemo raditi. Odradili smo sada kampanju na terenu, ali ostat ćemo na terenu sve do izbora. Sigurno ih nije lako srušiti, ne pristupamo ničemu olako... kazala je Benčić te rekla da će vidjeti hoće li biti mjesta za 'male' stranke.

Na pitanje smatra li i dalje da su "HDZ-ovci stoka", što je izgovorila, u lipnju odlazeći sa sjednice Odbora za Ustav, Benčić odgovara:

KAŽE I DA RUSIJA NIJE PRIJETNJA EUROPI... Milanović: Aleksandar Vučić nije smio sjediti ispred Plenkovića u Parizu! To je stvar protokola...
Milanović: Aleksandar Vučić nije smio sjediti ispred Plenkovića u Parizu! To je stvar protokola...

- Nije mi ni tada bila namjera da se to tada javno čuje. To je bilo za mene, ali dobro. To kako se oni odnose prema ljudima, pitanju koje muči najveći broj građana, posebno inflacija hrane - to da se oni s time ismijavaju, sprdaju , govori o tome koliki je strah u HDZ-u. HDZ uvijek ima nekoliko redikula, a da su svi baš... to govori o panici u njihovim redovima. Pet mjeseci gube u anketama, mi rastemo... Ja bih zaista rekla da se na njihovom ponašanju vidi da je Plenković nervozan i onda raste stvari koji ne priliče stranci koja u trećem mandatu ima većinu - zaključila je Benčić, piše Dnevnik.hr.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'
BOLNICE NA RUBU: NEMA TKO ČISTITI

'Jedna čistačica svake sezone da otkaz i ide peći palačinke na more. Na jesen se opet zaposli'

Čistačica iz zagrebačke bolnice već godinama, doznajemo, daje otkaz u vrijeme sezone i opet se zapošljava jer nemaju dovoljno kadra.
Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu
KONTROVERZNI PODUZETNIK ŽUVIĆ

Sudi mu se u Zagrebu, skoro je opet prevario državu, a sad je dobio milijunski posao u Čepinu

Davor Žuvić kaže da mu sve podmeću neprijatelji i savjetuje da se ne petljamo. Sudi mu se zbog prevare, otkrili smo da je probao opet muljati, a Makarska je s njim raskinula ugovor zbog povrede ugovora
Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima
PODUZETNIK S OPTUŽNICOM

Varaždinski medij: Preminuo Filip Mihalić (27) iz afere s krivotvorenim Covid testovima

Mihalić i njegov otac Anđelko, bivši HDZ-ov zastupnik uskoro su trebali sjesti na optuženičku klupu Općinskog suda u Varaždinu zbog sumnji u krivotvorenje COVID testova tijekom pandemije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026