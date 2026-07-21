Benčić: HDZ uvijek ima nekoliko redikula. Vidi se da je Plenković nervozan, gube u anketama...

Sandra Benčić, koordinatorica platforme Možemo! gostovala je na Dnevniku Nove TV gdje je govorila o Andreju Plenkoviću, HDZ-u, odnosima sa SDP-om...

SDP je nakon gotovo 20 godina članstva napustio Branko Kolarić. Na pitanje osjeća li Možemo "makar mrvu odgovornosti", Benčić je rekla da je riječ o unutarstručnoj stvari.

- Ono što mogu reći da sa SDP-om na razini grada, ali i nacionalnoj jako dobro surađujemo. Ništa od tih stvari ne dovodi u pitanje našu namjeru da idemo u pregovore i idemo u koaliciju na idućim izborima - kazala je Benčić...

Kaže i kako Možemo! i SDP ne razgovaraju o podjeli resora.

- Sigurno još nećemo zato što smo koncentrirani na to da sklopimo jako dobar programski dogovor. Nisam razmišljala o tome gdje se vidim. Ono gdje se vidim da kao koordinatorica stranke i predsjednica saborskog kluba radim na kampanji koja će srušiti HDZ. Ništa ne može biti važnije, ničija osobna ambicija, želja od toga da zajedničkim snagama, zajedno s građanima srušimo ovu izuzetno štetnu vlast i napokon transformiramo Hrvatsku i politički i ekonomski - rekla je Benčić, piše Dnevnik.hr.

Objasnila je i zašto misli da će im plan uspjeti...

- Svi pokazatelji, za razliku od prošlih izbora, su drugačiji i vidi se da imamo zajedno značajno više od HDZ-a i njihovog koalicijskog partnera, a tek počinjemo raditi. Odradili smo sada kampanju na terenu, ali ostat ćemo na terenu sve do izbora. Sigurno ih nije lako srušiti, ne pristupamo ničemu olako... kazala je Benčić te rekla da će vidjeti hoće li biti mjesta za 'male' stranke.

Na pitanje smatra li i dalje da su "HDZ-ovci stoka", što je izgovorila, u lipnju odlazeći sa sjednice Odbora za Ustav, Benčić odgovara:

- Nije mi ni tada bila namjera da se to tada javno čuje. To je bilo za mene, ali dobro. To kako se oni odnose prema ljudima, pitanju koje muči najveći broj građana, posebno inflacija hrane - to da se oni s time ismijavaju, sprdaju , govori o tome koliki je strah u HDZ-u. HDZ uvijek ima nekoliko redikula, a da su svi baš... to govori o panici u njihovim redovima. Pet mjeseci gube u anketama, mi rastemo... Ja bih zaista rekla da se na njihovom ponašanju vidi da je Plenković nervozan i onda raste stvari koji ne priliče stranci koja u trećem mandatu ima većinu - zaključila je Benčić, piše Dnevnik.hr.

