Benčić: Malo je potrebno da se verbalno nasilje i simboli mržnje preliju u fizičko

Malo je potrebno da se verbalno nasilje i promoviranje simbola mržnje prelije u fizičko nasilje na ulicama, upozorila je u četvrtak na Facebooku saborska zastupnica stranke Možemo! Sandra Benčić te ustvrdila da u HDZ-u zapravo pozivaju na zajedništvo jednih protiv drugih.

"Malo je potrebno da se verbalno nasilje i promoviranje simbola mržnje prelije u fizičko nasilje na ulicama. Upozorili smo na to u Saboru u trenutku kada je HDZ institucionalizirao ustaški pozdrav u sabornici. Jer simboli sustava koji se temelji na ideji istrebljenja drugih i drugačijih otvara prostor nasilnicima da slobodno bez straha napadaju svakog koga označe kao drugačijeg", istaknula je Benčić.

Kaže da se HDZ u svemu tome poziva na zajedništvo, a zapravo pozivaju na zajedništvo jednih protiv drugih. Pozivaju na sustav u kojem su jedni “ispravni”, a drugi “krivi”, pa ispravni mogu napadati, vrijeđati i tući krive.

"Njima zajedništvo ne znači da možemo misliti različito, već upravo suprotno, svatko tko se ne slaže s njima označuje se kao neprijatelj države, razjedinitelj zajedništva i kao legitimna meta. Zajedništvo kakvo oni promoviraju u svojoj osnovi je totalitarno, isključujuće i ubojito", ustvrdila je Benčić.

"Zato se sada svi koji vjerujemo u pluralnu, socijalnu i uključivu Hrvatsku trebamo okupiti i podržavati u obrani temeljnih vrijednosti naše zemlje i međusobno se ohrabrivati da glasno stanemo nasuprot politike koja nas gura u jednoumlje, protiv nasilja koje se generira s vrha a realizira po našim ulicama i kvartovima. Dajmo si podršku da glasno stanemo za društvo u kojem nema građana prvog i drugog reda i u kojem se domoljublje ne koristi za opravdavanje nasilja", poručila je saborska zastupnica Možemo! Sandra Benčić.