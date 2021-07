Zastupnica Sandra Benčić (Možemo!) ustvrdila je u Saboru u četvrtak da se vladajući boje da će javnost dobiti uvid u dokumente koji bi mogli pokazati da država nije obavila nadzor osnuje li se povjerenstvo za istraživanje nepravilnosti u obnovi nakon rata.

Također, i da nisu predani zapisnici koji su trebali biti kako bi objekti mogli biti legalizirani, jer bez toga neće moći biti obnovljeni nakon potresa, dodala je Benčić u ime predlagatelja oporbene inicijative za osnivanjem povjerenstva.

Napomenula je kako je i premijer najavljivao istragu, "ali od nje do danas ništa".

Goran Ivanović (HDZ) ocijenio je kako je oporbena inicijativa "doživjela fijasko" jer se od 44 njezina potpisnika u sabornici nalazi njih petoro.

Benčić je potvrdila da nema jednog dijela potpisnika, među kojima i Hrvatskih suverenista, Domovinskog pokreta i Mosta, uzvrativši Ivanoviću protupitanjem jesu li ih možda uvjerili da tako postupe.

Benčić je također primijetila kako na raspravi također nema nikoga od partnera vladajuće koalicije podsjetivši kako je čak i Radimir Čačić svojedobno govorio kako je prijavljivao nepravilnosti u obnovi.

Ivanović joj je ironično odgovorio kako bi možda i za to trebalo osnovati povjerenstvo, jer da on za to drugi odgovor nema.

Posavec Krivec (SDP): Nepravda na nepravdu prema građanima Sisačko-moslavačke županije

Ivana Posavec Krivec (klub SDP-a) podsjetila je kako je Sisačko-moslavačka županija jedna od najviše stradalih u Domovinskom ratu te da je za njezinu obnovu utrošeno 2,5 milijardi kuna većinom hrvatskih poreznih obveznika, a svega četiri posto iz drugih izvora financiranja.

Od 2,5 milijardi kuna, 2,2 milijarde kuna utrošeno je kroz organiziranu obnovu objekata od četvrtog do šestog stupnja oštećenja i to najviše na području Gline i Petrinje.

Upozorila je kako u obnovi nisu dostatno korišteni kvalitetni materijali te da oni koji zbog toga nisu htjeli potpisati primopredajni zapisnik i onda ih zbog toga nisu mogli legalizirati, sada ih ne mogu obnavljati prema Zakonu o obnovi.

To je nepravda na nepravdu prema građanima Sisačko-moslavačke županije, jedne od najdevastiranijih, najsiromašnijih i najdepopuliranijih. Stoga se nitko ne treba bojati osnivanja povjerenstva koje bi moglo utvrditi eventualne možebitne nepravilnosti u obnovi, poručila je Posavec Krivec.

Dodala je da su građani i dalje spremni sami obnoviti svoje objekte, ali očekuju od države odgovore na neka pitanja.

Peđa Grbin (klub SDP-a) istaknuo je kako je svrha osnivanja povjerenstva vidjeti što se točno događalo u obnovi nakon rata i sanaciji oštećenih objekata i izvući pouke kako se ne bi ponovile pogreške u obnovi nakon potresa.

Dalija Orešković (Centar) upitala je čemu služe institucije ako ne otkrivanju nepravilnosti.

Josip Borić (HDZ) najavio je kako neće podržati oporbenu inicijativu osvrnuvši se na SDP-ovi sisačku gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček koja, kako je rekao, nije htjela USKOK-u dati dokumente koje je zatražio te da je poznata i po tome što nije htjela primiti optužnicu.

Otvara se puno pitanja, ali kad se otvori pitanja oko SDP-ovih dužnosnika, onda bi ih najradije preskočili, ustvrdio je Borić. Obnova Gunje se ne istražuje, ali bi se moglo istraživati nešto što je bilo prije više od 20 godina, dodao je.

Anka Mrak Taritaš (Glas-Centar) rekla je kako je o obnovi teško govoriti, jer zapravo i ne postoji. No, interes je da znamo pravo stanje stvari i kako se koristio novac poreznih obveznika.

Važan je projekt, izvedba, korištenje kvalitetnih materijala, nadzor i korištenje sukladno namjeni , dodala je.