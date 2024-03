Benčić o stranim radnicima: Država je dopustila da oni postanu jeftina radna snaga

Sandra Benčić, koordinatorica stranke Možemo!, u srijedu je iz Šibenika poručila kako bi u predstojećem izbornom procesu svi sudionici trebali poslati poruku zajedništva, nade i promjena, a ne straha i podjela.

„Mislim da tako možemo postići više nego jedan preko drugog i da se trebamo suzdržati od potenciranja izvanrednog stanja”, poručila je Benčić na konferenciji za novinare.

Benčić je ponovila neke od točaka iz programa kojim izlaze na predstojeće parlamentarne izbore poput uspostave specijalnog fonda iz kojeg će se financirati izgradnja stanova za javni najam „posebno u gradovima u kojima je to gorući problem.

„To su sad uz Zagreb, i svi ostali gradovi na obali. To više nisu samo Split i Dubrovnik. To su sad i Šibenik, Zadar, Pula”, poručila je Benčić.

Smatra da je to trebala biti ključna politika svih dosadašnjih vlada te da danas ne bismo imali ogromne demografske probleme ili situaciju u kojoj mladi ljudi ne mogu osnovati obitelj prije 34. ili 35. godine „s mamom i tatom u spavaćoj sobi”.

Podsjetila je i da će nakon preuzimanja vlasti u Hrvatskoj nakon izbora 14. travnja krenuti s izgradnjom dnevnih domova za starije osobe po cijeloj Hrvatskoj, te jače investiranje države u staračke domove nakon što se pokazalo da jedinice lokalne samouprave ne mogu podnijeti taj trošak.

Benčić je najavila i izgradnju dječjih vrtića dok njihova dostupnost ne bi postala univerzalna za svu djecu bilo gdje u Hrvatskoj i to već do 2028. godine.

„To je ono što smo uspjeli napraviti u Zagrebu u posljednje i dvije godine. Za to smo vrijeme pokazali što se može sve napraviti i nastavljamo do kraja mandata 2025. godine kad ćemo izgraditi još 20 novih vrtića te ćemo imati univerzalnu dostupnost vrtića. To smo spremni napraviti i za cijelu Hrvatsku”, uvjerena je Benčić.

Govoreći o stranim radnicima, Benčić je istaknula da je država propustila djelovati zbog čega danas privatnici diktiraju cijenu rada odnosno država je dopustila da strani radnici postanu jeftina radna snaga, a propustila je zaštititi domaćeg radnika.

„Na to su upozoravali sindikati i mi, ali nije ništa učinjeno jer se njihovi bogate na uvozu radne snage. Svjesni smo da su nam strani radnici potrebni, ali država je dužna upravljati time, a ne prepuštati špekulantima da se time bave”, kazala je Benčić.

Također je istaknula da su strana radna snaga ona skupina migranata koje je ovdje došla raditi, a ne ovisiti o socijalnoj pomoći, da postoje različite migracije, migranti te da je to kompleksno pitanje koje se ne simplificira niti se o njemu komunicira preko društvenih mreža.