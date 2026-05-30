Beograd: Nakon prosvjeda skinut sporni transparent SNS-a

ransparent "Srbija pobjeđuje" vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), koji je ugrožavao gnijezda zakonom strogo zaštićene rijetke vrste ptica, bijele čiope, u središtu Beograda, skinut je u subotu navečer s Palače Albanija poslije današnjeg prosvjeda i pritiska javnosti na društvenim mrežama.

Mnoštvo ljudi okupilo se na današnjem prosvjedu na koji su pozvali su studenti Biološkog fakulteta beogradskog sveučilišta i udruge za zaštitu ptica ukazujući da postavljanje velikog platna, površine nekoliko stotina četvornih metara u središtu Beograda ugrožava populaciju bijelih čiopa (Tachymarptis melba), ptica-selica koje Srbiji imaju status ranjive vrste, suočene s visokim rizikom od izumiranja u prirodi, a najveća kolonija im je upravo u središtu grada i na toj zgradi .

Bilbord "Srbija pobjeđuje" postavila je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS) kao odgovor na kampanju studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" kojom se, nakon višemjesečnih protivladnih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024., traži odgovornost vlasti i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora.

Prethodno je reagirao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, do prije tri godine formalni vođa SNS-a, ustvrdivši u izjavi provladinoj kabelskoj TV Informer da prosvjednicima nije stalo do zaštite ptica, već da im smeta transparent.

"Ovdje nije riječ o zaštiti ptica, nego im smeta transparent", rekao je Vučić u telefonskom uključenju , ustvrdivši kako je prvi "put čuo da neke ptice žive u Palači Albanija", te da to nisu znali ni aktivisti SNS-a gradske općine Stari grad koji su postavili transparent.

Vučić je najavio angažiranje alpinista u skidanju transprenta.

Okupljeni građani popratili su večeras skidanje transparenta zvižducima i povicima "Skidaj", "Pumpaj", "Pada vlada" i "Ua", a na kraju i aplauzom.

Prosvjedi za uklanjanje transparenta počeli su na društvenim mrežama u petak, a oporbeni Pokret Kreni-Promjeni podnio je i kaznenu prijavu Prvom osnovnom javnom tužiteljstvu u Bеogradu protiv odgovornih koji su naručili i omogućili postavljenje bilborda "Srbija pobjeđuje".