REAGIRAO I VUČIĆ

Beograd: Nakon prosvjeda skinut sporni transparent SNS-a

Piše HINA,
Foto: F.S./ATAImages

Prethodno je reagirao i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, do prije tri godine formalni vođa SNS-a, ustvrdivši u izjavi provladinoj kabelskoj TV Informer da prosvjednicima nije stalo do zaštite ptica, već da im smeta transparent.

ransparent "Srbija pobjeđuje" vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), koji je ugrožavao gnijezda zakonom strogo zaštićene rijetke vrste ptica, bijele čiope, u središtu Beograda, skinut je u subotu navečer s Palače Albanija poslije današnjeg prosvjeda i pritiska javnosti na društvenim mrežama.

Mnoštvo ljudi okupilo se na današnjem prosvjedu na koji su pozvali su studenti Biološkog fakulteta beogradskog sveučilišta i udruge za zaštitu ptica ukazujući da postavljanje velikog platna, površine nekoliko stotina četvornih metara u središtu Beograda ugrožava populaciju bijelih čiopa (Tachymarptis melba), ptica-selica koje Srbiji imaju status ranjive vrste, suočene s visokim rizikom od izumiranja u prirodi, a najveća kolonija im je upravo u središtu grada i na toj zgradi . 

Zbog ugroženih ptica prosvjed u Beogradu: Politički plakat SNS-a im blokira pristup gnijezdima

Bilbord "Srbija pobjeđuje" postavila je vladajuća Srpska napredna stranka (SNS)  kao odgovor na kampanju studentskog pokreta "Studenti pobjeđuju" kojom se, nakon višemjesečnih protivladnih prosvjeda, potaknutih pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 1. studenog 2024., traži odgovornost vlasti i raspisivanja prijevremenih parlamentarnih izbora.

"Ovdje nije riječ o zaštiti ptica, nego im smeta transparent", rekao je Vučić u telefonskom uključenju , ustvrdivši kako je prvi "put čuo da neke ptice žive u Palači Albanija", te da to nisu znali ni aktivisti SNS-a gradske općine Stari grad koji su postavili transparent.

FOTO Potez Vučića i SNS-a ubija ugrožene ptice u Beogradu: 'Taj plakat odmah mora dolje!'

Vučić je najavio angažiranje alpinista u skidanju transprenta.

Okupljeni građani popratili su večeras skidanje transparenta zvižducima i povicima "Skidaj", "Pumpaj", "Pada vlada" i "Ua", a na kraju i aplauzom.

Prosvjedi za uklanjanje transparenta počeli su na društvenim mrežama u petak, a oporbeni Pokret Kreni-Promjeni podnio je i kaznenu prijavu Prvom osnovnom javnom tužiteljstvu u Bеogradu protiv odgovornih koji su naručili i omogućili postavljenje bilborda "Srbija pobjeđuje". 

