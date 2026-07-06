Beogradu zbog dugova vlasti prijeti kolaps javnog prijevoza

Konzorcij privatnih prijevoznika upozorio je gradske vlasti srbijanske prijestolnice na mogućnost obustave javnog prijevoza zbog višemjesečnih neizmirenih obveza uprave Grada Beograda koje su premašile 33 milijuna eura, a oporba je u ponedjeljak zatražila hitno reagiranje gradskih vlasti.

Najveći konzorcij "BG bus prevoz", koji čine 18 privatnih prijevoznika, angažiranih uz državnu gradsku prometnu tvrtku GSP, zaprijetio je vodstvu Beograda da će uskoro obustaviti usluge prijevoza putnika, ukoliko im se ne plate zaostala dugovanja od 33,05 milijuna eura.

Javni prijevoz u Beogradu je, odlukom gradskih vlasti, besplatan za sve građane, turiste i posjetitelje od 1. siječnja 2025. godine, od kada je ukinuta naplata karata i mjesečnih pretplata, a usluga se financira izravno iz gradskog proračuna.

Prijevoznici u pismu gradskom uredu za javni prijevoz i uredu gradonačelnika upozoravaju da im četiri mjeseca nije ništa plaćeno i da više ne mogu tako raditi.

U pismu, na koje se poziva nevladina organizacija Centar za lokalnu samoupravu (CLS), tvrdeći da je situacija "alarmantna", navedeno je da su i najveći dobavljači GSP-a također upozorili vodstvo Grada i tog poduzeća da više neće moći servisirati vozila ukoliko njihovi prethodni dugovi također ne budu plaćeni.

Oporbeni Pokret slobodnih građana (PSG) Stefan Simić u ponedjeljak je zatražio hitan odgovor gradske vlasti.

Gradski vijećnik i predsjednik beogradskog odbora PSG-a Stefan Simić ocijenio je da "nije riječ samo o administrativnom kašnjenju, već o ozbiljnom problemu upravljanja gradskim financijama".

"Posebno zabrinjavaju informacije da i dobavljači GSP-a upozoravaju na dugovanja od više milijardi dinara, jer to dovodi u pitanje funkcioniranje kompletnog sustava javnog prijevoza", istaknuo je u priopćenju Simić.

Dok CLS kao "isključivog krivca" za stanje u javnom prijevozu i u gradskim javnim financijama vidi gradonačelnika Aleksandra Šapića "koji će Beograd dovesti do bankrota", PSG naglašava da javni prijevoz "nije besplatan jer se financira iz proračuna koji pune svi Beograđani"

"Građani imaju pravo znati kako se troši njihov novac. Zato svaki dinar mora biti opravdan, a svaki ugovor transparentan i dostupan javnosti jer građani za svoj novac moraju dobiti najbolju mogućnu uslugu", ", poručuje gradskoj vlasti PSG.

Od uprave Grada Beograd PSG zahtjeva da "hitno objavi točne podatke o dugovanjima privatnim prijevoznicima, GSP-u i dobavljačima", te plan kako i kad će ti dugovi biti izmireni.