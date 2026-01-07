Berlin napokon ima struju! Nakon sumnjivog požara u trafostanici, 45.000 kućanstava bilo bez struje. Krajnja ljevica preuzela je odgovornost
Berlin opet ima struju! Grad se oporavlja od najvećeg mraka od Drugog svjetskog rata
Opskrba električnom energijom u jugozapadnom dijelu Berlina ponovno je uspostavljena u srijedu, nakon što je sumnjivi podmetnuti požar u trafostanici izazvao veliki nestanak struje koji je pogodio desetke tisuća kućanstava. Riječ je o najdužem prekidu opskrbe električnom energijom u njemačkoj prijestolnici još od Drugog svjetskog rata.
„Danas je dobar dan za brojne građane koji su od 3. siječnja bili bez struje i grijanja“, izjavio je gradonačelnik Berlina Kai Wegner. Dodao je kako je proces ponovnog uspostavljanja opskrbe, koji je započeo u 11 sati, bio složen i odvijao se postupno.
Požar koji je izbio rano u subotu uništio je kabelski kanal iznad jednog kanala, što je dovelo do nestanka struje u oko 45.000 kućanstava te više od 2.000 poslovnih subjekata u jugozapadnim gradskim četvrtima, i to u vrijeme izrazito niskih temperatura.
Odgovornost za napad preuzela je krajnje ljevičarska aktivistička skupina Volcano, koja je i 2024. godine tvrdila da stoji iza napada na dalekovod u blizini Tesline tvornice u okolici Berlina.
Zbog ozbiljnih posljedica nestanka struje, u pomoć stanovnicima pozvana je i njemačka vojska. Prekid opskrbe električnom energijom utjecao je i na mobilne komunikacije, sustave grijanja te željeznički promet.
Dugotrajne posljedice ovog incidenta potaknule su dio političara da zatraže veća ulaganja u zaštitu ključne infrastrukture glavnog grada, posebice nakon upozorenja domaće obavještajne službe o rastućim prijetnjama od strane lijevo orijentiranih ekstremističkih skupina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+