Bernardić: Apsolutno krećem u borbu za premijersko mjesto!

Apsolutno krećem u borbu za premijersko mjesto. SDP se priprema za parlamentarne izbore za što smo već oformili izborni stožer", kazao je Bernardić, odbacivši kritike na činjenicu da među koordinatorima u deset izbornih jedinica nema nijedne žene. „Žene će, kao i uvijek, imati svoje zasluženo mjesto u SDP-u. Jako sam ponosan na Statut koji smo donijeli prije dvije godine, kojim smo osigurali puni rodni paritet na listama, pola žena – pola muškaraca. Taj smo model već primijenili na listi za euroizbore što se pokazalo više nego uspješnim, rekao je.

Veseli ih, napomenuo je, činjenica da su nekim anketama izbili na prvo mjesto, ali, dodaje, jedina prava anketa su izbori. U zadnjoj godini smo pokazali kako se radom, zajedništvom, odricanjem, ali i kvalitetnim kandidatima može postići izvrstan rezultat.

- U 2019. godini bilježimo dvije pobjede, a nakon predsjedničkih izbora nastavljamo pobjednički niz. Važno je osigurati nužne promjene u zemlji. Građani su glasali za to na ovim predsjedničkim izborima, na kojima je 75 posto njih reklo da želi promjene. Hrvatska je na svojevrsnoj prekretnici, a meni je drago što su građani prepoznali upravo SDP kao stranku koja može vratiti ugled i dostojanstvo hrvatskoj politici, istaknuo je Bernardić.

Očito je pogriješio; Beljak ima osebujan stil

Sporni tweet Kreše Beljaka o političkim ubojstvima UDB-e ocijenio je nepromišljenim. "On se za to ispričao, očito je pogriješio i tu bih stao. Beljak ima osebujan stil, no, vrijeme je da se kao društvo i kao normalni političari koji vode računa o tome kako će ljudi živjeti sutra, okrenemo prema budućnosti. Iskreno, dosta mi je povijesnih podjela, dosta je vraćanja u prošlost koja nas dijeli kao narod i skreće fokus s pravih problema poput iseljavanja, siromaštva, lošeg stanja u zdravstvenom sustavu", poručio je, dodavši da relativizacija političkih ubojstava nije dobra.

Bernardić je rekao da će "SDP sasvim sigurno voditi pobjednički blok na parlamentarne izbore", pojasnivši da su formirali Antikorupcijski savez kao platformu protiv korupcije na kojoj su okupili HSS, HSU i SNAGA-u te da će nastaviti pregovore s ostalim strankama s kojima dijele svjetonazor, pri čemu, istaknuo je, posebno misli na vrijednosti antifašizma i antikorupcije. Smatra da je Antikorupcijski savez dobra podloga za buduću koaliciju, ali kaže da će razgovarati i s ostalima koji trenutačno nisu u tom savezu.

Nakon dogovora s HSS-om, ovaj tjedan su na redu razgovori s HSU-om što će ih, uvjeren je, dovesti do pobjedničke koalicije koja će biti čvrsta, beskompromisna alternativa ovoj lošoj, nesposobnoj i korupciji opterećenoj vlasti.

U toj koaliciji, međutim, neće biti mjesta za Demokrate Miranda Mrsića jer, kazao je, stav je SDP-a da svi oni koji su na ovaj ili onaj način napustili SDP, izabrali su svoj put i "mi im želimo svu sreću, ali s njima o predizbornim savezima nećemo razgovarati". Neće biti povratka u SDP ni za „žetončiće“ Milana Bandića.

Velika koalicija s HDZ-om, na što je upozorio Mrsić, za Bernardića ne dolazi u obzir. To s gnušanjem odbijam, to je tema koju plasiraju oni koji žele naštetiti SDP-u, ali ja se neću umoriti objašnjavajući da od velike koalicije neće biti ništa, kazao je. Ne vidi ni mogućnost koalicije s HNS-om, jer, istaknuo je, oni su izabrali svoj put, uz "ovu trgovačku većinu i nek im je sa srećom što dalje od nas".

Što prije raspisati parlamentarne izbore

Bernardić ističe da je Bandić glavni koalicijski partner HDZ-u, ali da je, sudeći po recentnim izjavama ministra Darka Horvata i europarlamentarca Tomislava Sokola "očito pukla ljubav" te je pozvao premijera Andreja Plenkovića da što prije raspiše parlamentarne izbore.

Ova Vlada u cijelom mandatu nije napravila ništa tako da ni u zadnjoj godini ne očekujem baš ništa, kazao je, istaknuvši da su potrebni što skoriji izbori kako bi vlast predvođena SDP-om mogla početi raditi na rastu plaća i mirovina, poboljšanju životnog standarda, vraćanju povjerenja građana u institucije i boljoj Hrvatskoj u svim segmentima.

Komentirao je i požar u domu za starije u Andraševcu u kojemu je živote izgubilo šestero štićenika i trostruko ubojstvo u Splitu, ocijenivši da očito vlada nered u institucijama, da građani ne vjeruju sustavu pa uzimaju stvar u svoje ruke, od čega nam se, kazao je, svima treba lediti krv u žilama.

- To je opća atmosfera nepovjerenja u institucije, policiju i sigurnosni sustav zemlje, i u zemlji vlada potpuni kaos i nered. Prvi zadatak poštene i odgovorne vlasti je opet uspostaviti red u Hrvatskoj i to će, uz vraćanje povjerenja građana u institucije, biti jedna od glavnih stvari koje ćemo napraviti kada dođemo na vlast, najavio je čelnik SDP-a.