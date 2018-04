Bernardić neformalno: Plenki, izađi mi na dvoboj, biraj oružje

Vladajuća većina pala je na 77 ruku, peta inicijativa oporbe u Saboru je propala. Ima li oporba snage destabilizirati Vladu?

Cilj oporbe je upozoriti na sve ono što ova Vlada loše ili uopće ne radi. S obzirom na to moglo je biti i puno više inicijativa o opozivu. Nije pitanje ima li oporba snage destabilizirati Vladu, nego je pravo pitanje može li oporba stabilizirati državu? Moj odgovor je - oporba na čelu s SDP-om može stabilizirati državu.

Nakon što ste nedavno prozvali kolege iz oporbe, partneri prozivaju da je SDP izgubio koalicijski potencijal. Vidite li se kao prvak okupljanja ili destrukcije?

Opozicija ne znači koalicija. Ja sam kao predsjednik stranke potpisao Deklaraciju o dobrom društvu, gdje smo okupili brojne stranke s ljevice i centra, a s HSS-om imamo potpisan strateški savez.

Kritičari vašeg rada tvrde da je SDP na izdisaju?

Ti kritičari bi htjeli da nas nema, da nestanemo. A ja im poručujem da SDP jača i raste te da će nastaviti rasti. Građani su prepoznali naš dobar smjer kroz mjere za ostanak mladih u Hrvatskoj, kroz prijedlog za povećanje minimalne plaće i mirovina, kroz mjere za rješavanje problema blokiranih građana, povećanje dječjeg doplatka, smanjenje poreza u turizmu i za ugostitelje, kroz mjere za povećanje životnog standarda, besplatne udžbenike, besplatne vrtiće itd.

Postoji li koji zakon fizike koji vam u politici ide u korist?

Rad podiže energiju sustava.

Krešo Beljak je priznao da puši ‘travu’, vi ste izjavili da ste je probali i da vam je bilo loše. Kad je to bilo?

S 18 godina, prvi i posljednji put. Mladost, ludost. Ali imam prijatelje koji uzimaju marihuanu u medicinske svrhe i koja im pomaže, i to ne smije biti tabu tema kod nas, jer to već odavno nije tabu u razvijenim zemljama. Jednoj mojoj prijateljici koja je, nažalost, izgubila borbu s rakom to je olakšalo bolest.

Imate li porok i koji?

Kava i slatkiši.

Kako se rješavate stresa?

Planinarenje, košarka, boks.

Najveći politički promašaj i uspjeh?

Naravno da je bilo poteza za koje se pitam je li moglo drugačije, ali ne smatram da sam učinio ikakvu kardinalnu pogrešku. A najveći politički uspjeh, pobjeda na izborima za predsjednika SDP-a.

Tko vam najviše može dići tlak?

Suradnici nekvalitetno odrađenim poslom.

Igrate košarku i trenirate boks. Biste li bili spremniji izazvati premijera Plenkovića na terenu ili u ringu?

Meni odgovara i jedno i drugo. Neka on izabere.

Jeste li i koliko izgubili prijatelja otkad ste šef SDP-a?

Nisam ih izgubio, ali imam, nažalost, puno manje vremena za prijateljska druženja. I to mi strašno nedostaje.

Što vam je dobro, a što loše donijela politika?

Dobro je da imam priliku pomoći ljudima. A loše je to što sam, nažalost, navikao na česta razočaranja u ljude.