Bernardić: Obnovu Zagreba ćemo završiti kroz četiri godine

Bernardić je rekao i da cijeni izjavu Tomislava Tomaševića da je njihova zeleno-lijeva koalicija spremna podržati i manjinsku Vladu s SDP-om na čelu, no Bernardić je siguran da Vlada neće biti manjinska.

<p>HDZ-ova vlada i Gradska uprava Zagreba nisu poduzeli ništa i prepustili su Zagrepčane i ljude iz okolice Zagreba samima sebi. Zato moramo zakon o obnovi donijeti odmah po konstituiranju Sabora i nove Vlade. Preuzet ćemo potpunu odgovornost za upravljanje obnovom Zagreba i okolice i cilj nam je u roku od četiri godine provesti potpunu obnovu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO</strong></p><p>Rekao je to Davor Bernardić u intervjuu za <a href="https://www.vecernji.hr/vijesti/davor-bernardic-zagreb-cemo-obnoviti-u-cetiri-godine-drzava-s-50-grad-s-30-vlasnici-s-20-1409497"><strong>Večernji list</strong></a> i dodao da će građanima osigurati refundaciju ulaganja u gradnju novih objekata ili ojačavanje starih po principu 50 posto država, 30 grad i 20 vlasnici. </p><p>I on je rekao kako bi nakon konstituiranja novog saziva Sabora bilo jedino normalno da nastave odmah s radom. </p><p>- Nije samo riječ o potrebi hitne procedure oko donošenja zakona za Zagreb, nego i o interventnim mjerama za spas gospodarstva i radnih mjesta - rekao je. </p><p>Rekao je i da cijeni izjavu Tomislava Tomaševića da je njihova zeleno-lijeva koalicija spremna podržati i manjinsku Vladu s SDP-om na čelu, no Bernardić je siguran da Vlada neće biti manjinska. </p><p>Potvrdio je da će imati manje ministarstava, ako osvoje izbore, ali koncept kako će to izgledati predstavit će nakon izbora.</p>