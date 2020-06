Bernardić: Rado ću se odazvati sučeljavanju s Plenkovićem, štoviše jedva čekam!

<p>Predsjednik SDP-a i lider Restart koalicije <strong>Davor Bernardić</strong> poručio je u srijedu da će se rado odazvati sučeljavanju s predsjednikom HDZ-a <strong>Andrejem Plenkovićem</strong> te kako to "jedva čeka", dok je HDZ-ovu politiku u zadnje četiri godine nazvao politikom "zdrpi i zbriši". </p><p>- Spreman sam za sučeljavanje, kad god, gdje god i u kakvim god uvjetima. Odazvat ću se vrlo rado i štoviše jedva ga čekam -kazao je Bernardić u Fažani odgovarajući na prozivke iz HDZ-a da Restart koalicija želi poslati aktualnog premijera u samoizolaciju kako bi predsjednik SDP-a izbjegao sučeljavanje s njim.</p><p>- To je smiješno i samo pokazuje u kakvom su oni paničnom strahu. Što se pak tiče prozivki iz redova HDZ-a mogu samo poručiti kako je Plenkovićeva politika i politika njegove Vlade u zadnje četiri godine bila po sistemu 'zdrpi i zbriši' - naglasio je Bernardić.</p><p>Govoreći o pridržavanju epidemioloških mjera poručio je:</p><p>- U ovom slučaju je ključna razlika između onoga što mi radimo i onoga što je Plenković radio.</p><h2>Mi se držimo zakona, reda i pravila a oni ih krše</h2><p>- Iz SDP-a i ja osobno nitko nije došao u kontakt ni s kim koji je zaražen. Naravno da su se ljudi prije tjedan dana, pogotovo što nije bilo novih slučajeva zaraze, malo opustili. No mi se pridržavamo svih epidemioloških mjera. Poštujemo upute epidemiologa i nadležnih državnih institucija i to je ključna razlika između nas i njih - mi se držimo zakona, reda i pravila a oni krše zakone, red i krše pravila gdje god i kad god - ustvrdio je Bernardić.</p><p>Na pitanje novinara hoće li, u slučaju da Restart koalicija sastavlja Vladu, Ministarstvo poljoprivrede ili regionalnog razvoja, kako navode neki mediji, biti rezervirano za IDS, Davor Bernardić ja odgovorio da kada "ova koalicija osvoji dovoljan broj mandata i formira stabilnu Vladu, tek onda će razgovarati s partnerima iz IDS-a u djelu u kojem oni mogu dati najveći doprinos razvoju Hrvatske".</p><p>Bernardić je rekao uoči predizbornog skupa u Fažani da će se voditi računa o da broj ministarstava bude manji kako bi poslali poruku da Hrvatska može funkcionirati s manjom državnom upravom.</p><p>- Postoje ministarstva koja su nelogična, koja se nalaze u određenim sektorima koji bi trebali biti zajedno. Stoga je ključno prilikom pripajanja ministarstava da vodimo računa o funkcionalnosti sustava. Ne možemo parcelirati Ministarstva kako se nama sviđa već logično spojiti ministarstva kako bi zadržali cjelovitost sustava i kako ne bi bilo prijelaznog perioda privikavanja - naglasio je lider Restart koalicije. Dodao je kako je nužno funkcionalnost staviti u prvi plan kako bi građani što brže imali kvalitetnu uslugu na raspolaganju.</p><p>- Istra je korak ispred, Istra je poznata po toleranciji, suživotu i modernim progresivnim europskim vrijednostima i te iste vrijednosti želimo ugraditi u Hrvatsku jer je bilo dosta nepravde i diskriminacije i dosta korupcije. To ćemo promijeniti, kao i odnos prema građanima naše zemlje. Nužno je decentralizirati zemlju - zaključio je Bernardić.</p><h2>Miletić: Smjer u kojem Hrvatska ide nije dobar</h2><p>Predsjednik IDS-a <strong>Boris Miletić</strong> naglasio je kako definitivno drži da smjer u kojem današnja Hrvatska ide nije dobar.</p><p>- To je jedan konzervativan i nacionalistički smjer i mislim da u javnom prostoru ima i govora mržnje. To treba mijenjati. Naša Restart koalicija ima realne šanse sastaviti jednu modernu, otvorenu, europsku i progresivnu Vladu unutar koje želimo donositi konkretne mjere kojima ćemo pomoći kako građanima tako i gospodarstvu - zaključio je Miletić.</p><p>Dodao je i kako IDS inzistira na decentralizaciju jer je, "ovaj centralistički model ponašanje potrošen". </p>