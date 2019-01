Bernardić: SDP će zatražiti plenarnu sjednicu zbog aviona

Jasno je da su Plenković, Krstičević o Grabar-Kitarović bili upozoreni na vrijeme, a svejedno su se odlučili na rizičnu nabavu borbenih aviona koja je na kraju propala, rekao je šef SDP-a Davor Bernardić i najavio da će tražiti plenarnu raspravu u Saboru u toj temi.

- Netko mora odgovarati za nanošenje štete ugledu Hrvatske u svijetu - dodao je.

- Cijeli ovaj posao smo od početka držali netransaparentim i lošim za RH, zbog staristi aviona i drugih stvari. Troje ljudi koji su vodili posao, predsjednica je bivši NATO-ov zaposlenik, znala je sigurno sigurnosne protokole NATO-a i SAD-a, bila je upozorena od američke administracije. Premijer Plenković je čovjek s bogatim diplomatskim iskustvom koji bi trebao znati kako idu transferi vojne tehnologije. Ministar Krstičević je isforsirao ovaj posao. Polaznik je West pointa, kao bivši general zna kako idu transferi vojne tehnologije. To troje ljudi ugrozilo je obrambenu sposobnost. Forsiranjem posla s Izraelom, doveli su do toga da je hrvatsko ratno zrakoplovstvo u pitanju. Lete tri MiG-a, to je rekla vrhovna zapovjednica, ne ja - rekao je Franko Vidović.

Vidović dodaje da se SAD postavio kao mentor, a ne kao tutor.

- Taj non paper, vidite da pokušavaju ispraviti sve nedostatke koje smo napravili u natječaju kad smo ga raspisivali. Nije ih nitko slušao i završilo je kao što je završilo. To je odgovornost ovih troje ljudi, ničije druge. Ne mogu ni izraelski dužnosnici preuzeti odgovornost jer Hrvatska je suverena država i sami smo izabrali ovu ponudu - rekao je te demantirao tvrdnje kako zbog propasti posla nema štete.

- Prva je izgubljeno vrijeme za Hrvatsko ratno zrakoplovstvo. Može se vratiti s tim da plaćamo čuvanje neba, to će isto biti financijski trošak. Ljudi koji su radili na ovom natječaju su plaćeni za to, to su sati i sati rada. Putovalo se u zemlje regije i SAD. To su određeni troškovi. Kad uzimate na natječaju jamstvo, ne uzimate ga kako bi kaznili ponuditelja, nego da bi mogli naplatiti troškove ako se ponuda ne realizira. Zašto to nije napravljeno, to je pitanje za vodstvo države - objasnio je Vidović.