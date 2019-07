Bernardić tvrdi: Rekonstrukcija Vlade je prikrivanje kriminala

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić u četvrtak je smjenu ministara za koje je SDP tražio opoziv ocijenio kao dokaz da su imali pravo o njihovoj upetljanosti u korupciju, ističući kako to ne smatra pobjedom oporbe, već porazom demokratskog sustava, pri čemu je rekonstrukciju Vlade nazvao "prikrivanjem kriminala".

"To što su svi ministra za koje smo tražili opoziv maknuli pokazuje da smo imali pravo da su bili duboko upetljani i osumnjičeni za korupciju. Nažalost, to nije naša pobjeda, to je poraz Hrvatske, to je poraz demokratskog sustava i poraz neovisnih institucije", kazao je Bernardić na konferenciji za novinare u središnjici SDP-a.

Istaknuo je kako je zbog korupcije u hrvatskom društvu mnogim mladim ljudima ukradena budućnost, a starijima dostojanstvo.

"Ovo nije rekonstrukcija, ovo je prikrivanje kriminala", naglasio je Bernardić te upitao što radi Državno odvjetništvo ako su ministri otišli zbog korupcije.

Umjesto u DORH neki dolaze po zastupnički imunitet

"Umjesto na ispitivanje u DORH neki dolaze po zastupnički imunitet u Sabor, a neki bivaju nagrađeni mjestom potpredsjednika Vlade", rekao je Bernardić te Vladu nazvao "koruptivnom hobotnicom koja proždire Hrvatsku".

Ponovio je stav SDP-a da bi jedina prava rekonstrukcija bila da je premijer Andrej Plenković smijenio sam sebe zbog umiješanosti u aferu Borg, odnosno cijelu Vladu te raspisao izbore.

"No oni to ne žele jer prikrivaju neke nove Kuščeviće i Mariće, suradnike na nižoj razini koji su također korumpirani, te koji će u sljedećih nekoliko mjeseci pokušati prikriti dokaze, sakriti papire i zataškati kriminal i korupciju", poručio je Bernardić.

Predsjednik SDP-a smatra kako će u petak biti interesantno gledati kako će glasati koalicijski partneri o novim ministrima, "jer svi koji će podržavati sutrašnju kriminalnu radnju, a ne rekonstrukciju su također odgovorni".

SDP poziva sve da ne sudjeluju u kriminalnim radnjama

Najavio je da će SDP još jednom upozoriti na te kriminalne aktivnosti i pozvati sve da ne sudjeluju u kriminalnim radnjama.

Na upit novinara zašto je premijer ranije branio ministre da bi ih sada smijenio, Bernardić je odgovorio kako je branio korupciju dok više nije imao izlaza, te da je bio ucijenjen od HNS-a i SDSS-a.

SDP-ov saborski zastupnik Željko Jovanović kazao je kako je trebao biti smijenjen i ministar zdravstva Milan Kujundžić jer je, kaže, doveo zdravstvo u rasulo . Upozorio je i na moguću ustavnu krizu preko ljeta jer su vladajući najavili da neće uvažiti zahtjev za raspravom o opozivu Kujundžića, koji je pokrenuo Most.

Gong o rekonstrukciji Vlade: "Tko izgubi dobitak, dobije gubitak"

Gong je u četvrtak ocijenio da je Plenkovićeva rekonstrukcija Vlade napravljena "alanfordovski" tako da su loši ministri nagrađeni potpredsjedničkim funkcijama u Vladi ili novim, bogatijim resorom.

Gong u priopćenju poručuje kako bi poštenije bilo da se raspišu novi izbori umjesto da se opet produljuje život Vladi opterećenoj aferama i nesposobnošću.

Iz te udruge podsjećaju da su prije godinu dana tražili ostavku Andreja Plenkovića zbog lažnih očitovanja njega i više dužnosnika pred hrvatskim institucijama na temu Agrokora.

Sada ministar financija Zdravko Marić, za kojeg je Povjerenstvo za sukob interesa utvrdilo da je povrijedio načelo djelovanja sudjelujući na sastancima grupe Borg, koja je pisala Lex Agrokor, postaje potpredsjednik Vlade.

Zbog povrede načela djelovanja, podsjeća Gong, Tomislav Karamarko morao je odstupiti s pozicije potpredsjednika Vlade. To pokazuje da se borba protiv korupcije kontinuirano urušava u zemlji koja Europskom unijom predsjeda sljedeće godine.

Dok hrvatska policija provodi ilegalno "pushbackove" (nasilno vraćanje) izbjeglica, o čemu svjedoče i policajci u pismu pučkoj pravobraniteljici, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović unaprijeđen je na mjesto potpredsjednika Vlade.

Novi ministar uprave Marko Pavić, koji je pokazao da ne zna voditi socijalni dijalog, koji je iz proračuna financirao protureferendumsku kampanju, dijelio poslove prijateljima, proslavio se debaklom povlačenjem novca iz ESF-a namijenjenog najsiromašnijima, također je nagrađen. Postat će ključan za upravljanje europskim fondovima u Hrvatskoj kao ministar regionalnog razvoja i fondova EU-a.

Rekonstrukcija Vlade, stoga, izgleda poput glasovite parole iz stripa Alan Ford: "Tko izgubi dobitak, dobije gubitak", ocjenjuje Gong. (iž)