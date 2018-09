Bero poručio kolegama u SDP-u: 'Račan se okreće u grobu...'

Onima koji se ne vide u SDP-u, ne dijele naše socijaldemokratske stavove mogu reći da im želim sretan put i puno sreće u životu i nadam se da neće podržavati HDZ kao neki naši disidenti poput Sauche i Ronka. Tim je riječima predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao u srijedu iznenadni izlazak Milanke Opačić iz stranke i nezadovoljstvo u stranci - rekao je Bernardić.

Još uvijek se čeka odluka o Klubu SDP-a.

- Vrlo jasan sam bio, Klub je prvo htio mene za predsjednika, ispoštivali smo to, donijeli odluku, Klub je u međuvremenu promijenio odluku, nije rekao koga želi, Predsjedništvo je donijelo odluku da do daljnjega predsjednik Kluba ostaje Arsen Bauk - rekao je Bernardić.

Bernardić ima poruku i za one u stranci koji žele njegovu ostavku.

- Nemojte cmizdriti, moljakati putem medija da odstupim. To se tako ne radi. Račan se okreće u grobu kada vidi kako neki ruše stranku, netko koji se nazivaju uglednim članovima. Što su drugi članovi onda, neugledni? Ja sam spreman na sve sukladno Statutu, a ne cendranju - kazao je.

Neka Plenković raspiše izbore, a ne da skuplja ručice po Saboru

Premijer Andrej Plenković danas je u Saboru ismijao izjavu o "interesima krupnog kapitala".

- To su oni koji su pljačkali Hrvatsku, osušivali hrvatsko tkivo, sad zamijenili Todorića i nastavili staro. DORH nije našao shodnim ispitati Petrova, Božinovića, Plenkovića koji su aktivno usdjelovali u izradi lex Agrokora. To je taj krupni kapital o kojem pričam. To je taj interes, o tome neću prestati pričati - kazao je Bernardić.

Novinari su mu rekli da ako zna za nečiju krivnju i upletenost, da je to kao građanin dužan prijaviti.

- Apsolutno, ja to javno progovaram, a na DORH-u i institucijama države je da ispoštuju minimum minimuma, a to je da ispitaju sve ključne aktere sastanaka u Vladi. Ovo niej smiješno, ovo je ozbiljno pitanje. Ono što je jasno je da u ovom konkretnom slučaju postoje snovane indicije, a da DORH nije napravio ništa. O tome će još biti riječi - odgovorio je Bernardić i poručio Plenkoviću da pokaže hrabrost i neka raspiše izbore, a ne da 'skuplja ručice po Saboru'.