Bero zna da Maras nema šanse, ali preko njega će rušiti Grbina

<p>Iako se činilo da je SDP nakon unutarstranačkih izbora konsolidirao redove, to je površan dojam. </p><p>Davor Bernardić, koji se nekidan pohvalio uživanjem na Sljemenu, u Saboru ga se rjeđe vidi, zaključio je, čini se, kako je otišao samo zato da se vrati.</p><p>- Politika mi je u krvi - otkrio je u razgovoru za Jutarnji list, uspoređujući se s Abrahamom Lincolnom, koji je izgubio osam izbora pa dobio devete. </p><p>- Zasad znam da želim odraditi ovaj saborski mandat. Nemam nikakve druge planove i nisam razmišljao dugoročno. <br/> Ali nikad se ne zna što nosi sutra. Treba raditi i biti strpljiv - kazao je. </p><p>Bernardić tvrdi kako Gordan Maras treba biti kandidat SDP-a za zagrebačkog gradonačelnika. </p><p>- Poput potpredsjednika stranke Siniše Hajdaša Dončića ili Ivana Račana, dijelim razmišljanje da SDP mora imati svog kandidata za gradonačelnika Zagreba. Ako je cilj maknuti Bandića, a vjerujem da bi trebao biti, manje stranke ljevice koje nisu u koaliciji sa SDP-om, već su se natjecale u svim izbornim ciklusima protiv SDP-a, to bi trebale uvažiti i podržati SDP-ova kandidata koji, prema mojem mišljenju, ima najviše šanse. Jednostavno bi bilo neprirodno podržati bilo kojeg drugog kandidata - rekao je.</p><p>Čak ni Bernardić, koji više liči na Forseta Gumpa nego na Abrahama Lincolna, nije toliko politički nevješt da ne bi vidio kako Maras nema nikakve šanse u srazu s Bandićem. Logika njegove igre je, čini se, ova: podržati Marasa kako bi ovaj izgubio, a onda krenuti u rušenje Peđe Grbina. </p><p>Naravno, nakon poraza na zagrebačkim izborima, karijera Gordana Marasa kao šefa zagrebačkog SDP-a bila bi okončana ali bi i Grbin krenuo s porazom. Tad bi oba pala, misle pristaše Davora Bernardića. I Maras i Grbin bi morali spakirati kufere. Grbin je skloniji podržati Tomislava Tomaševića i Možemo. Grbin se zalaže za načelo prema kojemu se više razine nemaju pravo petljati u suverene odluke nižih razina stranačkog odlučivanja, no pregovori s Možemo već su daleko odmakli. Brojke su jasne. U Zagrebu Tomašević uživa podršku četvrtine anketiranih birača, dok Maras uživa podršku jedne desetine. </p><p>Aktualni gradonačelnik na sukobe u SDP-u može gledati sa širokim osmijehom. To je točno ono što mu je trebalo. S obzirom na njegovo prijateljstvo s Bernardićem, čiji je on politički otac i mentor, može se pomisliti i na nešto više od navijanja, na mogući dogovor. Bandiću će u pomoć vodeći čarobnjak među hrvatskim stručnjacima za izborne kampanje, Boris Malešević, pa bi na kraju rezultat sukoba u SDP-u doista mogao voditi prema sedmom Bandićevom mandatu. </p><p>A na to onda s veseljem mogu gledati i u HDZ-u. Oni nemaju favorita za Zagreb, ali Bandić je njihov dopisni član, pa bi zadržali sinekure za gradske HDZ- ovce, i onemogućili preuzimanje Zagreba od strane ljevice. Tako bi se Bero potvrdio kao najvažniji Plenkovićev suradnik. Ali Bernardića i njegove mentore ta mogućnost previše ne uzrujava. Bero pije kuhano vino, naizgled hibernira i čeka potop Grbinova broda, a stara ekipa njegovih pomoćnika oglasila je primirje do lokalnih izbora. A onda kreću u rušenje Peđe Grbina.</p>