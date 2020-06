Beroš: Ako se zaraza nastavi, ograničit ćemo kratke posjete

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> u četvrtak je za današnji rast od 11 novih koronavirusom zaraženih osoba, nakon duljeg vremena bez ili s manjim brojem oboljelih, poručio kako je situacija pod kontrolom, da RH želi privući što više turista, ali da to nosi opasnost pa "nema opuštanja".</p><p>Ministar Beroš je u dubrovačkoj Gradskoj vijećnici sudjelovao na sastanku županijskog Stožera civilne zaštite, iz kojega su se pohvalili kako u Dubrovačko-neretvanskoj županiji više nema zaraženih Covidom-19, tri mjeseca nakon prvog zabilježenog slučaja zaraze 19. ožujka.</p><p>Tamo je izjavio kako je pandemija koronavirusa kriza u kojoj se dosad nitko nije ranije našao.</p><h2>Molba članovima stožera: Nema opuštanja!</h2><p>- Razgovarali smo o novim okolnostima i izazovima. Interes nam je da nam dođe što više turista, ali to nosi određenu opasnost. Zadatak ekspertne skupine Ministarstva zdravstva bio je razviti mehanizme postupanja u svim slučajevima, a zamolio sam članove stožera da nema opuštanja. Neke stvari trebamo i predvidjeti jer je optimalno ako smo korak ispred virusa - poručio je.</p><p>Govoreći o današnjem rastu broja oboljelih u RH (11 novih slučajeva u zadnja 24 sata), Beroš je rekao da se čuo s ravnateljem HZJZ-a Krunoslavom Capakom te da je situacija pod kontrolom.</p><h2>Novozaraženi nisu turisti, već građani Hrvatske ili susjednih zemalja</h2><p><b>- </b>Svi oboljeli koji su došli iz inozemstva nisu turisti, već hrvatski građani ili susjednih zemalja koji su tamo bili u kraćim posjetima. Imamo spreman niz mjera kojima ćemo takvo kretanje ograničiti, ukoliko vidimo da se idućih dana slučajevi ponavljaju - naglasio je Beroš.</p><p>Napomenuo je kako se treba pridržavati svih epidemioloških mjera, ali i naveo kako pitanje nošenja zaštitnih maski zasad nije utemeljeno.</p><p>Ravnatelj Civilne zaštite i pomoćnik ministra unutarnjih poslova<strong> Damir Trut</strong> rekao je kako se na sastanku županijskog Stožera govorilo o koronavirusu, ali i protupožarnoj te turističkoj sezoni.</p><p>- Sve smo sagledali i želimo Stožer pripremiti za sve aktivnosti. Oni su školski odradili sve zadaće. Stožeri će i u ljetnim mjesecima ostati aktivni - izjavio je Trut.</p><h2>Rast kretanja povećava rizik od ponovne pojave zaraze na jugu RH</h2><p>Načelnik županijskog Stožera <strong>Joško Cebalo</strong> kazao je kako je nakon otvaranja granica te s početkom turističke sezone došlo do rasta kretanja ljudi kroz županiju, čime se povećava rizik od ponovne pojave pozitivnih na koronavirus na jugu Hrvatske.</p><p>- Da do tog ne bi došlo, s epidemiološkim službama pripremamo mjere i upute za hotelske kuće, privatne iznajmljivače i ugostiteljske objekte, a razrađujemo i protokole kako postupati u slučajevima pojave zaraze među gostima - rekao je Cebalo.</p><p>Dubrovačko-neretvanski župan <strong>Nikola Dobroslavić</strong> istaknuo je kako je nepostojanje zaraženih koronavirusom u županiji rezultat rada Vlade te Nacionalnog i županijskog Stožera, kao i svih drugih službi i ustanova.</p><p>- Brojni su pridonijeli da smo zasad suzbili pandemiju. Naravno da su ključnu ulogu imali građani koji su odgovorno slijedili sve mjere i upute. Vjerujem da ćemo znati odgovoriti i na mogući drugi val, koji ne bi trebao biti bitna opasnost kad imamo ovakve ljude - zaključio je Dobroslavić.</p>