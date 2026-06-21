Beroš sada zatvara svoju tvrtku za vještačenje, ali mu je osiguran posao u Vinogradskoj, bolnici koju je, prema optužnici, oštetio. I za to prima barem 3500 eura mjesečno
KOMENTIRA IVAN PANDŽIĆ PLUS+
Beroš će i mirovinu dočekat na državnoj sisi i bez kazne...
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Afera mikroskopi trebala je biti prekretnica u hrvatskom zdravstvu nakon što se pokazalo da se natječaji za uređaje vrijedne stotine tisuća eura bez problema mogu namjestiti. Vili Beroš imao je neslavnu čast biti drugi Plenkovićev ministar koji je uhićen zbog korupcije. Ali malo toga se promijenilo. Revizija svih javnih nabava uređaja, koja je najavljena, nikada nije objavljena. Iako smo samo mi na ovim stranicama objavili nekoliko slučajeva dodatno preplaćenih uređaja te onih koji su kupljeni na očito namještenim natječajima i sa specifikacijama koje su pogodovale točno određenom uređaju.
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