Beroš: Djeci bi bilo bolje u domu nego da ih udomi neki gay par

Na N1 televiziji sučelili su se aktualni ministar zdravstva Vili Beroš i Arsen Bauk, nositelji izbornih lista HDZ-a i SDP-a u X. izbornoj jedinici. Odgovarali su na niz političkih i društvenih pitanja

<p><strong>Vili Beroš</strong> (HDZ) ministar zdravstva i SDP-ov<strong> Arsen Bauk</strong>, obojica nositelji izbornih lista u X. izbornoj jedinici, gostovali su danas na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a517652/Beros-o-koronavirusu.html" target="_blank">N1</a> televiziji.</p><p>Odgovarali su na niz političkih i društvenih pitanja, a na kraju emisije voditeljica ih je pitala kakvo je njihovo mišljenje o udomljavanju djece u istospolnoj obitelji.</p><p>Bauk je rekao kako smatra da je za dijete bolje da bude u obitelji, dok ministar zdravstva ima drugačiji stav. </p><p>- Situacija je specifična. Ako je okruženje u domu zdravo, to bi bilo prihvatljivije - rekao je Beroš.</p><p>Beroš je komentirao i Zakon o pobačaju.</p><p>- Postoji zakon koji nije restriktivan, treba ga osuvremeniti. Pravo na odabir je apsolutno važno i prema rješenju Ustavnog suda su određeni potpuno jasni okviri, ispod određenih civilizacijskih okvira ne možemo ići. Razgovor o preventivi puno je važnija stvar, kako bismo učinili sve da toga zadnjeg uopće ne dođe - rekao je Beroš, dodavši da je važno da se ne dogodi da se u nekoj bolnici svi liječnici pozivaju na priziv savjesti pa ne bude nijednoga koji obavlja prekid neželjene trudnoće.</p><p>Komentirali su i slučaj Doma za starije i nemoćne u Vukovarskoj ulici u Splitu, u kojem je u jeku epidemije koronavirusa umrlo 18 štićenika.</p><p>- Nama je žao svakog izgubljenog života, Stožer i ljudi u HZJZ-u napravili su sve da zaštite stare i nemoćne u domovima, ali oni su posebna priča i nitko u svijetu ni u Europi nije u tom trenutku na brzinu našao pravi odgovor - rekao je Beroš, dodavši da je problem bio i što pojedini djelatnici domova nisu odmah testirani na koronavirus, a mogli su biti nositelji virusa, iako nisu pokazivali znakove zaraze.</p><p>- Prvo, ovdje se radi o činjenici da je u tom domu umrlo petina ukupnog broja umrlih u Hrvatskoj. Jedan dom - petina. To je samo po sebi statistički jedna velika devijacija. U sličnoj situaciji u Koprivnici, ravnateljica je podnijela ostavku, ovdje, u puno goroj situaciji, nitko nije odgovarao. Kad nešto dobro napravimo, kad nešto loše napravimo - ispadne isto - rekao je Bauk i nastavio: </p><p>- Ravnatelj doma je bivši gradonačelnik Omiša koji je dvaput izgubio izbore, pa je po stranačkom ključu došao do mjesta ravnatelja Doma. Kad ravnatelj sam nije podnio ostavku, mi smo tražili da po stranačkom ključu da podnese ostavku gospodin Sanader, koji je župan. Prošli su zakonski okviri za raspravu, a HDZ nešto skriva. Sve bi bilo u razini političke utakmice, da vi, gospodine Beroš, niste rekli da je kriv virus. Bilo bi bolje da to niste rekli, jer to je rečenica koju će vam dole pamtiti, jer ste vi bili onaj koji štiti iznošenje prave istine da se utvrdi pravi krivac - rekao je Bauk.</p>