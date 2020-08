'Dva puta sam se testirao i bio negativan. To me i iznenadilo'

U ovom trenutku epidemiološka slika je laka, nemamo puno teško oboljelih ni hospitaliziranih, ali dolaskom jeseni to se može promijeniti, komentirao je ministar zdravstva

<p>Nastojimo napraviti sve što je u našim mogućnostima da se pripremimo na jesen, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš u Dnevniku Nove TV. Dodao je kako epidemiologa inače ima dovoljno, ali s obzirom na pandemiju oni su na terenu i puno rade te se gleda kako da im se pomogne.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Odlučili smo pokušati angažirati mlade liječnike koji su nedavno završili fakultet da budu pripomoć epidemiolozima, danas je dogovoreno da HZJZ pripremi tečajeve da ih osposobi za te poslove na terenu - rekao je te istaknuo kako je problem manjka liječnika star već više desetljeća i moramo se pozabaviti time, a liječnici su zabrinuti i kako će na jesen razlikovati uobičajene virusne infekcije od korona virusa.</p><p>- To je nešto što nas brine sve skupa, ali će jedino struka moći dati detaljan i egzaktan odgovor što ćemo nastojati odraditi kroz ekspertnu skupinu - izjavio je Beroš. </p><p>Složio se i s izjavom ministra obrazovanja Radovanom Fuchsom koji je rekao da je nužna brza dijagnostika i zbog škola.</p><p>- Naši kapaciteti se povećavaju iz dana u dan, a isto tako prilagodit ćemo sustav upravo tim elementima, ali osim što je važna brza dijagnostika, važni su i specifični epidemiološki elementi unutar institucija - kaže. </p><p>S obzirom na broj zaraženih, Beroš kaže kako bi bilo optimalno smanjiti broj. </p><p>- U kontaktu sam s ministrima zdravstva okolnih zemalja. Svi se slažu da bi tu brojku trebalo smanjiti. U ovom trenutku epidemiološka slika je laka, nemamo puno teško oboljelih ni hospitaliziranih, ali dolaskom jeseni to se može promijeniti. Zato je važno sada utjecati na okolnosti smanjujući faktore rizika koje smo detektirali poput noćnih klubova i nadamo se da će naše mjere donijeti rezultate - objašnjava dodajući kako su i ministri izloženi političkom pritisku da se smanji broj oboljelih. </p><p>Istaknuo je kako su uspjeli riješiti većinu zaostataka s pregledima u bolnicama kroz smjenski rad i rad vikendom.</p><p>- Ove nabavljeno je 100.000 doza cjepiva protiv gripe više, ali to nema veze s pandemijom već se nudila ta mogućnost - dodaje.</p><p>Komentirao je i situaciju na Korčuli. </p><p>- Indirektno sam upoznat s tim slučajem jer sam i sam <a href="https://dnevnik.hr/showbuzz/celebrity/nina-badric-pozirala-na-hvaru-s-ministrom-zdravstva-vlijem-berosom-i-njegovom-suprugom-jasminkom---616805.html" target="_blank">fotografiran s pjevačicom</a> koja je bila na tom rođendanu koji je bio 6. 8. na Korčuli. Kontaktirao sam jutros epidemiologe, koji su mi rekli da nemaju spoznaje da je još osoba pozitivnih sa tog rođendana. Bilo je govora da su naši vaterpolisti zaraženi na tom rođendanu, ali oni su, prema mojim spoznajama na Korčulu došli tri dana ranije, tako da je ta mogućnost minimalna - rekao je te dodao kako se do sad testirao dva put na koronu. </p><p>- Oba puta sam bio negativan. Što me iznenadilo na neki način - rekao je.</p><p> </p>