Beroš: Jako dobro stojimo, brojke su zadovoljavajuće

Beroš je pohvalio epidemiološku službu "jer su oni ti koji sprječavaju širenje zaraze na najučinkovitiji način tako što kontakte detektiraju i određuju im mjere samoizolacije"

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> rekao je u ponedjeljak u Splitu da su današnje brojke o novozaraženima zadovoljavajuće jer upućuju na to da je najvjerojatnije spriječeno širenje zaraze u Zadru, a u Đakovu "jako dobro stojimo s obzirom na to da je ukupan broj novooboljelih samo sedam". </p><p>Beroš je ponovio da su 126. dan od početka epidemije korona virusa u Hrvatskoj oboljele 34 osobe, ukupno dosad njih 2725, i da je riječ o padu broja u odnosu prema prošlim danima. </p><p>Kako je dodao, u 24 sata testirano je 730 osoba, broj aktivnih slučajeva je 466, nema umrlih, a jedan je bolesnik u splitskoj bolnici na respiratoru.</p><p>U Zagrebu je 17 novooboljelih, u Istarskoj županiji dva, Karlovačkoj četiri, Osječko-baranjskoj sedam, Sisačko-moslavačkoj jedan, Vukovarsko-srijemskoj dva i u Zadarskoj županiji jedan novooboljeli za kojeg se pretpostavlja da nije u vezi sa zbivanjima na teniskom turniru.</p><p>Beroš je pohvalio epidemiološku službu "jer su oni ti koji sprječavaju širenje zaraze na najučinkovitiji način tako što kontakte detektiraju i određuju im mjere samoizolacije".</p><p>Neovisno o našoj dobroj situaciji, neke zemlje bilježe velike brojke, najveće u Poljskoj i Srbiji, rekao je, dodajući kako to znači da je virus i dalje među nama, što naglašava potrebu da se pridržavamo mjera.</p><p>Turizam je iznimno važna gospodarska djelatnost, a ministra veseli što smo se, "unatoč otvaranju granica, na neki način zadržali u očekivanim epidemiološkim okvirima, što je iznimno važno".</p><p>Veseli ga to što je prije nekoliko dana u Orebiću doznao kako u odnosu prema prošloj godini imaju 40 posto zauzetih turističkih kapaciteta.</p><p>Ponovio je kako Europska unija Hrvatsku smatra sigurnom zemljom i da nas je ministarstvo vanjskih poslova Velike Britanije svrstalo na zelenu ljestvicu, što znači da se njihovi državljani iz Hrvatske mogu vratiti bez ograničenja i samoizolacije. </p><p>Na pitanje je li točno da je virus ponovno "ušao" u Dom za starije u Splitu ministar je odgovorio kako je jučer pet korisnika Doma u Vukovarskoj imalo temperaturu te da su svi oni testirani i nema pozitivnih na Covid-19.</p><p>Odgovarajući na pitanja, ministar je izjavio kako su svim zdravstvenim ustanovama poslali uputu s podsjetnikom da trebaju biti u mogućnosti odmah reagirati na zahtjev aktualne epidemiološke situacije, koja je u ovom trenutku stabilna.</p><p>- Ako dođe do pogoršanja, bolnice moraju, kao i u ranijem periodu, biti organizirane na taj način da brzo reagiraju na ugrozu. Obvezali smo ih na određene kapacitete, konkretno jedinica za izolaciju Covid-19 pozitivnih bolesnika, na pripremu liječenja tih bolesnika, dali smo i upute koje se odnose na djelatnike kojima se ne preporučuju putovanja u inozemstvo, a ravnatelji zdravstvenih ustanova moraju voditi računa o organizaciji rada kako zbog korištenja godišnjih odmora ne bi došlo do deficita kadra - rekao je ministar.</p><p>Ministar je rekao i kako se više neće ulaziti u "lockdown" zdravstvenog sustava ako ne bude nužno, ali, istaknuo je, potreban je veliki oprez jer smo prošlih dana bili svjedoci pojedinačnih slučajeva ulaska virusa u zdravstveni sustav. </p><p>- No, srećom, epidemiološke službe su to zaustavile na vrijeme - rekao je. </p><p>Ministar Beroš je rekao i da Đakovo zasad neće u karantenu.</p><p>- Lokalni stožer nije razmišljao o takvoj borbi protiv virusa, a oni najbolje znaju stanje na terenu. Tamo je testirano više od 500 sumnjivih osoba i trenutno nema širenja infekcije - rekao je Beroš, koji će večeras u Makarskoj otvoriti nove prostorije za hemodijalizu.</p><p>Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije skrbi o 109 pacijenata na hemodijalizi u Makarskoj, Imotskom, Sinju, Trogiru, Supetru i na Hvaru, od kojih je u Makarskoj njih 16.</p><p>Tijekom posljednjih 30 godina u Makarskoj je hemodijalizom liječeno 1415 bubrežnih bolesnika, a na godinu se obavi između 2600 i 2800 tih postupaka. Među tim pacijentima njih 26 prošlo je i postupak transplantacije bubrega.</p>