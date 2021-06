Obzirom da ima novih župana i načelnika, koji nisu upoznati s procesom cijepljenja, htjeli smo s njima proći taj moment i navesti im svima naše ciljeve, istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš nakon sastanka premijera Andreja Plenkovića i ministara sa svim županima, među kojima je bio i Tomislav Tomašević kao gradonačelnik Zagreba koji ima status posebne županije i predstavnicima Udruga gradova i općina.

Obzirom da u ovom trenutku interes građana za cijepljenjem pada, s lokalnim čelnicima su razgovarali i o novim metodama i planovima kako doći do njih.

- Obuhvat kućanstva cijepljenih samo s jednom dozom stagnira. Stoga je potpuno jasno da se moramo prilagoditi novim okolnostima. Potrebna je određena organizacijska prilagodba i mišljenja smo da je potrebno promijeniti paradigmu - rekao je.

Nove metode dolaska do građana za cijepljenje: Uvode se "vaxi busevi"

Do sad se pozivalo ljude na cijepljenje na masovne punktove, istaknuo je, a sad će cjepitelji ustvari dolaziti njima, posebno u ruralna područja.

- Ruralna područja do sada nismo gledali s tolikim zanimanjem, ali sad je potrebno sagledavati nove i inovativne modalitete cijepljenja - rekao je najavivši uvođenje "vaxi buseva" koji će obilaziti područja u pojedinim županijama koja su nepristupačna.

- Izlazak prema terenu, prema zajednici je sad naš sljedeći korak - rekao je Beroš naglasivši kako je vrlo važno biti fleksibilan i promptno reagirati.

- Mi nemamo vremena evaluirati tjedan, dva, tri sve skupa nego moramo prvenstveno na temelju struke reagirati brzo i to upravo činimo. Cijepljenje je od iznimne važnosti, najučinkovitiji način suzbijanja ove bolesti. I zajednički je stav da želimo poslati poruku da je Hrvatska sigurna turistička destinacija - poručio je ministar.

U ponedjeljak će već zajedno s ravnateljem HZJZ-a, dodao je, prezentirati taj tzv. vaxi autobus u Virovitičko-podravskoj županiji.

- Taj autobus će po unaprijed dogovorenom redu boraviti određeno vrijeme u svakom od manjih mjesta unutar županije. Neka od tih mjesta ni nemaju zdravstvenu ustanovu, dom zdravlja, ambulantu i možda neki stariji stanovnici nemaju prijevoz pa nisu bili u mogućnosti doći na cijepljenje, stoga je ova ideja da se njima izađe u susret, da se dođe, neću reći do svakog kućnog praga, ali uglavnom, da promijenimo paradigmu i od pozivanja građana sad idemo prema njima - pojasnio je.

Sad je najvažnije, naglasio je, doći do onih građana koji su neodlučni.

- Nema ih puno, ali postoje takvi ljudi i naš cilj je doći do takvih. One koji imaju svoja tvrdokorna uvjerenja najvjerojatnije nećemo moći razuvjeriti i do njih je teško doprijeti, ali naš je zadatak doći do onih koji su u ovom trenutku neodlučni. I zato ne smijemo biti kruti. Na sastanku smo razgovarali i o javnim pozivima, ali isto tako i o izlasku prema zajednici - rekao je Beroš.

U Gradu Zagrebu postoje dvojbe za objavom javnog poziva na cijepljenje, dodao je, zbog eventualnih gužvi s jedne strane. Ali s druge strane, istaknuo je, to je potrebno jer interes pada.

- To su dvije krajnosti i trebamo ih pomiriti. Treba ostaviti Velesajam kao masovni punkt, ali isto tako i prilagoditi neke punktove prema javnim pozivima. Sve se može kad se hoće. HZJZ ima vodeću ulogu u svemu tome i od iznimne je važnosti komunicirati različite ideje - rekao je.

Naglasio je kako ni u jednoj županiji nema organizacijskih problema što se tiče cijepljenja, nego da se građani jednostavno ne žele cijepiti.

Govoreći o nadolazećoj turističkoj sezoni, istaknuo je kako ga i danas boli što nam je lani u kolovozu ona naprasno prekinuta zbog pogoršanja epidemiološke situacije. Istaknuo je kako se za turiste nabavljaju brzi antigenski testovi u vrijednosti 20 milijuna kuna, a koji će biti podijeljeni po županijama.

- Napravit ćemo sve na početku ove sezone da spriječimo isti scenarij. Kao što ste vidjeli, uputili smo određene kritike na nepoštivanje epidemioloških mjera svjesni činjenice da nam je, recimo, sad epidemiološka situacija čak i nešto gora nego je bila za vrijeme lockdowna. Moramo biti svjesni izazova novih sojeva, da smo na pragu turističke sezone i učiniti sve da odgovornim ponašanjem spriječimo pogoršanje epidemiološke situacije i da svim našim emitivnim tržištima pošaljemo jasnu poruku da Hrvati brinu o svojem zdravlju, ali i svojih gostiju - rekao je dodavši kako ga brine i situacija u Velikoj Britaniji.

- Izgleda da se indijski soj širi nešto brže, ali dobro je što najnovija istraživanja ukazuju da dvije doze smanjuju utjecaj tog novog soja - rekao je.

'Cilj nam je smanjiti dostupnost energetskih pića djeci'

A nakon smrti 13-godišnjeg dječaka nakon ispijanja energetskog pića, Beroš je najavio formiranje radne skupine koje će analizirati što po tom pitanju. Koja će odluka biti, istaknuo je, ne može još prejudicirati, ali cilj je smanjenje dostupnosti takvih pića djeci i maloljetnicima.

Na pitanje je li mu žao što ministarstvo prije tri godine nije razmislilo o prijedlogu SDP-ove europarlamentarke Biljane Borzan o zabrani prodaje energetskih pića djeci, Beroš je rekao da je i tada određen iskorak napravljen poskupljenjem određenih takvih napitaka.

- Na neki način je to bio pokušaj smanjenja dostupnosti. Ne mogu se vratiti u one cipele, ali mogu reći što sada kao ministar zdravstva želim, a vidjeli ste da je moja reakcija bila promptna, de facto u istom danu smo dobili inicijativu od HZJZ-a, zatražio sam od resornih kolega da imenuju članove u radnu skupinu, koja će vrlo brzo početi s radom. Već početkom idućeg tjedna će biti prvi sastanci te skupine, koja će evaluirati najbolji način smanjenja dostupnosti. Da li će to biti zabrana za određene kategorije to ćemo tek vidjeti. Ali ja sam odlučan zaštiti zdravlje naših najmlađih - poručio je naglasivši kako će se to odnositi na prodaju na automatima u školama i prodavaonicama u blizini škola.

- Budite bez brige, riješit će se i to. Razgovarat će se i o zaštitnim mehanizmima - rekao je na opasku da je uvedena i zabrana prodaje cigareta i alkohola maloljetnicima, koji ih opet uspiju kupiti.