Ministar zdravstva Vili Beroš gostovao je u RTL Direktu. Govorio je o situaciji s koronavirusom te o mogućem popuštanju mjera.

"Mi smo na 344 novooboljela u 14 dana na 100.000 stanovnika pa još nismo ispod 300. Evo zašto naši epidemiolozi izbjegavaju taj famozni semafor. Upravo jer broj novozaraženih nije jedini parametar. Nije isto ako se otvarate u zimu ili po ljeti, nije isto ako imate mutant u virusu u okruženju, nije isto ako je incidencija različita u okruženju, a ona raste u nekim susjednim zemljama. Prema tome, niz je parametara", rekao je Beroš.

Ipak, glavni epidemiolog Krunoslav Capak sam je izjavio da će se nešto dogoditi kada brojka padne ispod 300.

"Inzistiranje na određenoj orijentacijskoj brojci, ona je oko 300, ali u ovom trenutku oprez je potreban iznad svega. Ova dobra epidemiološka situacija nudi optimizam, ali isto tako ohrabruje na putu kojim moramo ići dalje. Situacija u Europi nije dobra, pojava mutanta virusa nije dobra, sve su to faktori koje moramo uzeti u obzir prilikom odluke o relaksaciji mjera", poručio je Beroš.

Ostaje pitanje kada će onda doći do popuštanja mjera. Posebno to zanima roditelje čija su djeca sportaši.

"Od početka govorimo da je potrebno epidemiološku situaciju pratiti iz dana u dan i donositi odluke. Prema tome, u ovome trenutku ja ne mogu reći da će 1. 2. doći do popuštanja. To će isključivo ovisiti o epidemiološkoj situaciji, ali i brojnim drugim faktorima koji će tih dana biti aktualni. Ako će i doći do relaksacije, ona će biti postepena, u ovom trenutku još nemamo redoslijed", izjavio je Beroš i dodao:

"Možemo reći da će to biti jedna od prvih aktivnosti, pogotovo ako se te aktivnosti odvijaju vani, u uvjetima koji su epidemiološki zadovoljavajući."