Predstavnici veledrogerija tvrde da dugovi bolnica i HZZO-a iznose 6,5 milijardi kuna, nezadovoljni su ponuđenim rješenjem te najavljuju da će se ograničenja u opskrbi bolnica lijekovima nastaviti, prenosi Večernji list.



- Tražili smo hitno uplatu 3,5 milijarde kuna i plan plaćanja do kraja godine, no ponuđeno nam je samo 900 milijuna kuna do kraja tjedna, rekli su predstavnici veledrogerija nakon sastanka u Ministarstvu zdravstva.

Najveća hrvatska veledrogerija Medika ovoga je tjedna obustavila isporuku lijekova za sve 64 bolnice zbog duga od 2,1 milijarde kuna.

Veledrogerije će nastaviti poslovati prema svojim internim odlukama, a ograničenja u isporuci lijekova se nastavljaju.

- Sustav treba resetirati, imamo prevelik broj bolnica i previše slučajeva socijalnih izuzimanja u plaćanju. Zdravstvo je ostalo jedini nereformirani sustav u Hrvatskoj, ne može se neracionalnost tog sustava svaljivati na leđa poslodavaca, poručio je Damir Zorić, glavni direktor HUP-a.

Ministar zdravstva Vili Beroš uvjerava kako u ovom trenutku pacijenti ipak neće biti ugroženi zbog isporuke lijekova.

Uplata od 900 milijuna kuna je, kaže Beroš, kratkoročno rješenje koje je bilo moguće ostvariti proračunskim transferom.

Taj proračunski transfer odnosi se na novac koji je bio namijenjen za zdravstveni sustav.

Beroš je poručio kako nije izvjesno da će se uvesti veća izdvajanja za zdravstvo već će se novac pronaći u nekim drugim proračunskim izdavanjima koja se odnose na konzumaciju štetnih tvari poput duhana, alkohola i šećera.

Najavio je Vladinu reformu zdravstva za koju misli da bi mogla dati rezultate kroz narednih šest mjeseci do godine dana.