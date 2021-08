Ministar zdravstva Vili Beroš, izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na svečanosti obilježavanja Dana općine Jelsa, rekao je da su turistički parametri sjajni, i istaknuo da je to posljedica promišljanja Stožera civilne zaštite još od ožujka, ali i svih koji mjere poštuju.

Ipak, poručio je i kako ovakav zdravstveni sustav nije održiv i pozvao na oprez jer se ne zna kakvo će stanje biti na jesen. Istaknuo je kako će cijepljenje jedini izlaz iz krize.

U Hrvatskoj je do sad cijepljeno 49,7 posto odraslog stanovništva.

- Još smo u "narančastom", ali naše pozicioniranje po ECDC-ovoj ljestvici je nestabilno, brojevi koji rastu upozoravaju da je virus među nama, i uskoro bi se ta slika na ljestvici mogla pokvariti. To neće prekinuti turističku sezonu, ali ako dođe do razbuktavanja pandemije, to može poremetiti zdravstvene planove i planove za postsezonu - rekao je Beroš, prenosi HRT.

Poručio je kako zdravstvo očekuje potrebne velike reforme te da je zdravstveni sustav opterećen mnogim problemima.

- Ova kriza naglasila je sve što je dobro u zdravstvenom sustavu, ali i mnoge negativnosti. Zadnjih godinu dana svjedočim da ovakav zdravstveni sustav nije održiv. Imamo koncept potrebnih reformi, one su nužne, za dobrobit svih nas - rekao je.