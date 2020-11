- Ukoliko imamo 2500 novozara\u017eenih u jednom danu, a imali smo vi\u0161e, to zna\u010di da \u0107e od 7,5 do 10 posto pacijenata razviti srednji do te\u0161ki oblik klini\u010dke slike. To\u00a0zna\u010di da \u0107e ti bolesnici biti hospitalizirani na deset dana te da\u00a0\u0107e biti potrebno vi\u0161e od 3000 kreveta, a ako \u0107e bit du\u017ee bit \u0107e vi\u0161e od 5000 bolni\u010dkih kreveta - komentirao je Bero\u0161.

<p>Ministar zdravstva Vili Beroš obratio se na press konferenciji javnosti te je komentirao činjenicu da KB Dubrava postaje centar za liječenje od korona virusa. </p><p><strong>POGLEDAJTE OBRAĆANJE UŽIVO: </strong></p><p>- Ukoliko imamo 2500 novozaraženih u jednom danu, a imali smo više, to znači da će od 7,5 do 10 posto pacijenata razviti srednji do teški oblik kliničke slike. To znači da će ti bolesnici biti hospitalizirani na deset dana te da će biti potrebno više od 3000 kreveta, a ako će bit duže bit će više od 5000 bolničkih kreveta - komentirao je Beroš.</p><p>Dodao je kako sve pripremaju za tsunami bolesnika zbog čega se upravo radi centralizacija liječenja onih od korona virusa u KB Dubrava. </p><p>- Kao ministar sam prihvatio tu ideju i suglasan sam s njom. Puno je bolje da se pacijenti liječe na jednom mjestu, a KB Dubrava je bolnica koja je najmlađa u Zagrebu, ona je optimalna zbog infrastrukturalnih uvjeta. Nigdje nemamo takve uvjete, prema tome svi koji ukazuju na loše uvjete želim da to stavimo u širi kontekst - objasnio je Beroš te dodao kako su sve bolnice u Zagrebu daleko starije. </p><p><strong>Prosvjed ispred KB Dubrava</strong></p><p>- KB Dubrava je odabrana zbog svoje važnosti, instalacije, dopremaju kisik do svakog kreveta. Na taj način smo probali omogućiti da sve ostale zdravstvene ustanove zbrinjavaju ostale bolesnike koji nisu pozitivni - izjavio je. </p><p>- Moramo se odlučiti gdje će se liječiti jedni, gdje drugi. Predodredio sam Dubravu s obzirom na kvalitetu. ja znam da se svi ne slažu s tom idejom. Dubrava je u tranziciji, unatoč svemu djelatnici pružaju odličnu skrb - komentirao je.</p><p>- Od 860 i nešto respiratora nemamo previš slobodnih. Ali prilagođavat ćemo se iz dana u dana. Pitanje da u 6,7,8 i 9 mjesecu nije bilo respiratora u Dubravi, pa što bi radili u Dubravi kada nisu bili potrebni. Znamo da imamo manjak kadra, nismo mogli niti izgraditi kadar niti izgraditi bolnice u ovim mjesecima od početka epidemije - objasnio je te dodao kako nisu mogli niti izgraditi bolnice u ovim mjesecima od početka epidemije.</p><p>- Ne znam da li smo uspjeli, ali smo pokušali sagledat svaki segment ove priče. Postiji vrlo jasan plan za hospitalizaciju bolesnika s različitima simptomima u različitim centrima. Razumijem djelatnike iz Dubrave, možda to nije s njima dobro iskomunicirano, ali recite mi koja bolnica može biti srce borbe protiv Covida? - rekao je Beroš. </p><p><strong>Ležanje pacijenata na hodnicima. </strong></p><p>- Pitao sam profesora Lukšića, rekao je da možda uvjeti nisu najprimjereniji, ali da nikom ništa ne fali. Infektolozi, epidemiolozi, stručnjaci za zdravstvo, trebaju se baviti Covidom - zaključio je. </p>