Sve zdravstvene ustanove koje sudjeluju u cijepljenju protiv Covid-19 dobile su od Ministarstva zdravstva putem HZJZ-a zadaću preispitati provode li se cijepljenja u cijeloj zemlji u skladu s utvrđenim kriterijima o prioritetima, poručio je u petak resorni ministar Vili Beroš.

POGLEDAJTE VIDEO: Alemka Markotić sramotno napada novinare

Do toga je došlo nakon što je u tek par dana otkriveno da se preko reda cijepio predsjednik HGK Luka Burilović, koji je to pravdao time da je on visoko rizična osoba, kao i rektor Damir Boras, koji je navodno slučajno naišao na višak cjepiva. Sporna je situacija i prof. Alemke Markotić koja je cijepila svoju majku.

Provoditelji cijepljenja i u njima odgovorne osobe dužni su utvrditi da li je bilo odstupanja od navedenih pravila, te o njihovom postojanju i broju takvih slučajeva izvijestiti HZJZ kao nositelja nacionalnog programa cijepljenja i Ministarstvo zdravstva, poručio je u priopćenju Beroš.

Treba voditi o zaštiti osobnih podataka

Dodaje i kako pri tome treba voditi računa o poštivanju zakonskih odredbi o zaštiti osobnih podataka građana.

Za sve osobe i ustanove u kojima se pokaže da je bilo neopravdanih odstupanja od utvrđenih kriterija u redoslijedu cijepljenja ili drugih vrsta nepravilnosti, utvrdit će se razina odgovornosti, naglasio je ministar zdravstva.

Zdravstvene ustanove dobile su tu zadaću od Ministarstva zdravstva, putem Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

