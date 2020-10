Beroš: Virus nije prevara, širi se među ljudima, to je realnost

U 21. smo stoljeću, mediji bi trebali širiti istinite vijesti, da se ljudi doista razbolijevaju i umiru od te bolesti. Jučer je umrlo 5800 ljudi u svijetu na jedan dan, poručio je Beroš

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> ponovio je kako se pridržavanjem najjednostavnijih i najefikasnijih mjera mogu smanjiti brojevi zaraženih u jednom danu. U petak je u Hrvatskoj 1131 novozaraženih. </p><p>- Potrebno je biti odgovoran i odgovorno se ponašati, ali od osnovne važnosti je ne ignorirati ovaj virus, virus je tu oko nas, jučer je uzrokovao 10 smrti, za mene je to 10 smrti previše. Umiranje je sastavni dio životnog ciklusa, kao član vlade i ministar gospodarstva dužan sam čuvati svaki život. Govoriti o brojci od 300 umrlih da nije relevantna ili da nije velika je potpuno krivo, pogotovo kad smo do te brojke došli lockdownom. Da se nismo tako zatvorili tijekom proljetnih mjeseci pitanje je koliko bi bilo mrtvih., to treba sagledavati - rekao je Beroš u <a href="https://vijesti.hrt.hr/666852/beros-u-dnevniku-virus-nije-globalna-prevara-ljudi-zavrsavaju-svakodnevno-u-bolnicama" target="_blank">Dnevniku HRT-a.</a> </p><p>- Moramo biti svjesni da je virus oko nas. Taj virus nije globalna prevara, on se širi među našim najmilijima, zbog njega svakodnevno ljudi završavaju u bolnicama, tijekom jučerašnjeg dana njih 117, od kojih neki umiru. To je realnost. Najviše možemo napraviti sami u borbi protiv ove ugroze - rekao je Beroš.</p><p>Na pitanje što će biti s građanima koji ne prihvaćaju mjere, Beroš je rekao da ne razmišlja o restrikcijama, ali da postoje ljudi koji o tome vode računa. </p><p>- Vjerujem da je dosta u edukaciji. Pazite, mi nismo u 1919. godini između dva vala Španjolske gripe kada je u drugom valu umrlo ukupno od 50 do 100 milijuna na ljudi. U 21. smo stoljeću, mediji bi trebali širiti istinite vijesti, da se ljudi doista razbolijevaju i umiru od te bolesti. Jučer je umrlo 5800 ljudi u svijetu na jedan dan. Ukupno preko milijun i 100 tisuća. Tko to može ignorirati? To nisu smrti koje se inače događaju - kazao je Beroš.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Rekord treći dan zaredom </strong></p><p>Poručio je da su još na proljeće razvili različite scenarije za ovakvu situaciju te da postoje primarni i sekundarni centri koji još nisu aktivirani, a moguće ih je aktivirati u kratko vrijeme. </p><p>- Mi smo ti koji određujemo koliko će se brzo ti kapaciteti puniti. Ukoliko se čuvamo distancu, dezinficiramo ruke, nosimo maske spriječit ćemo širenje virusa tamo gdje treba. Zar je to toliko teško? - upitao je Beroš. </p><p>Što se tiče manjka ljudi u zdravstvu, Beroš kaže da to nije problem od jučer, već problem koji traje već duže vrijeme. </p><p>- Moja odluka o mobilizaciji kadra vjerujem da će u epidemiji biti dovoljna da zadovoljimo sve potrebe - rekao je.</p><p>- HZJZ je napravio sve što je mogao - odgovorio je na pitanje o cjepivu za gripu. </p><p>- Cjepiva za sljedeću godinu se nabavljaju prije te godine. HZJZ je našao načine nabaviti još 130.000 doza cjepiva, ukupno ih je oko 700.000 što bi trebalo biti dostatno za sve ranjive skupine, ali i za sve one koji se žele cijepiti - rekao je. </p>