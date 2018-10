Besplatna dostava? Ipak ćete morati dati 4,5 kn za poštarinu

U lipnju sam na web shopu bike 24 tražila bicikl. Primijetila sam - ako navedem da kupujem bicikl iz Njemačke on košta 343,90 eura, ako je Austrija bicikl stoji 346,79 eura uz dodatnih 29,99 eura troškova. Ako, pak, navedem da naručujem bicikl iz Hrvatske, on je 361,24 eura, uz to se mora platiti 9,95 poštarine te još 120 eura troškova. Sve zajedno, isti bicikl naručen iz Hrvatske je 491,19 eura. Odakle razlika u cijeni?

Pitala je to naša čitateljica iz Zagreba, a europarlamentarka Biljan Borzan, koja se angažirala i oko ovog problema, kaže da je ovaj problem već velikim dijelom riješen u EU.

Uskoro iste cijene svima

- Od prosinca ove godine na snagu stupa Direktiva o geoblockingu. Ona zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju prema mjestu prebivališta. Dakle, nevažno je odakle kupac naručuje, Francuske, Hrvatske ili Njemačke, cijene za svakog kupca iz EU trebaju biti jednake - kaže Borzan.

Osim cijene, ponuda proizvoda mora biti jednaka za sve. Ova direktiva se odnosi na sve proizvode, osim na one koji podliježu autorskim pravima poput glazbe i knjiga. No i za njih moraju naći rješenje u naredne dvije godine. Kao Izvjestiteljica za prekograničnu dostavu paketa angažirala se i oko problema da dostava paketa iz jednog smjera može biti kudikamo skuplja nego iz obrnutog smjera.

- Za to mogu biti stvarni razlozi, ali to može biti i “napuhavanje” cijena koje šteti e-trgovini i ekonomskom rastu Unije.Uskoro na snagu stupa uredba kojom bi ispitali koji su razlozi razlikama u cijeni i otklonili bilo kakve nelogične cijene - kaže Borzan.

Jedan čitatelj požalio se i na to što redovito mora plaćati 4,50 kuna Hrvatskoj pošti za male pakete koje naručje iz Kine.

- Obično se radi o sitnicama, posljednji put to su bile slušalice za mobitel. Paket je vrijedio manje od 20 kuna. Naravno da poštar nikad ne uspije uručiti paket, nego ostavi ceduljicu da me čeka na pošti. Prema pravilima, paket se ne može dignuti isti dan, nego tek sutradan. Morao sam zato platiti i ležarinu od tri kune - kaže čitatelj Elvir.

Iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HERA) odgovorili su kako se uručivanje, takozvanih malih paketa, iz trećih zemalja, naplaćuje i da to ne ovisi o Hrvatskoj pošti.

- Mali paket, small packet (eng.) ili petit paquet (fra.) je međunarodna pismovna pošiljka do 2 kilograma. Hrvatske pošte ne mogu odlučivati koju će malu pošiljku naplatiti ili neće, nego se uručenje malog paketa naplaćuje isključivo za pošiljke koje je kao takve tražio i označio pošiljatelj u svojoj državi - navode iz HAKOM-a.

Mali paketi, veliki trošak

Cijenu od 4,50 kune formira sama Hrvatska pošta. Kako se ne bi iznenadili ovakvom nenadanom trošku, iz agencije savjetuju da se pošiljka može uvijek poslati kao preporučena, pa trošak slanja snosi onaj koji ju je poslao, a ne onaj koji prima pošiljku. Pošta istovremeno ne naplaćuje uručivanje malih paketa koji dolaze iz EU, jer tu postoji dogovor da se takva pošiljka ne označuje, kao što to čine u Trećim zemljama.

