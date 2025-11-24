Besplatni seminar je na rasporedu ovog vikenda od 10 do 12 sati u Savskoj ulici 6 u Ivanić Gradu
U IVANIĆ GRADU
Besplatni Krav Maga seminar za žene: U samo dva sata naučite kako se obraniti od prijetnje!
Čitanje članka: < 1 min
Krav Maga Hrvatska poziva sve zainteresirane žene za seminar povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.
Besplatni seminar je na rasporedu ovog vikenda od 10 do 12 sati u Savskoj ulici 6 u Ivanić Gradu.
U samo dva sata svi zainteresirani mogu naučiti kako prepoznati prijetnju, reagirati smireno i obraniti se u slučaju napada.
Prijaviti se možete na Facebook stranici Krav Maga Hrvatska gdje im možete poslati poruku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku