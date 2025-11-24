Obavijesti

U IVANIĆ GRADU

Besplatni Krav Maga seminar za žene: U samo dva sata naučite kako se obraniti od prijetnje!

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: krav-maga.hr

Besplatni seminar je na rasporedu ovog vikenda od 10 do 12 sati u Savskoj ulici 6 u Ivanić Gradu

Krav Maga Hrvatska poziva sve zainteresirane žene za seminar povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

Besplatni seminar je na rasporedu ovog vikenda od 10 do 12 sati u Savskoj ulici 6 u Ivanić Gradu.

U samo dva sata svi zainteresirani mogu naučiti kako prepoznati prijetnju, reagirati smireno i obraniti se u slučaju napada. 

Prijaviti se možete na Facebook stranici Krav Maga Hrvatska gdje im možete poslati poruku.

