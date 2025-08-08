Obavijesti

Bessent: Trump koristi carine kao vanjskopolitički instrument

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Evelyn Hockstein/REUTERS

Predsjednik Trump koristi carine kao instrument vanjske politike i nameće sekundarne carine Indiji jer kupuje rusku naftu, rekao je ministar financija

Američki predsjednik Donald Trump koristi carine kao vanjskopolitički instrument namećući sekundarne carine na indijsku robu jer Indija kupuje rusku naftu, rekao je ministar financija Scott Bessent u razgovoru za Fox News.

"Predsjednik Trump koristi carine kao instrument vanjske politike i nameće sekundarne carine Indiji jer kupuje rusku naftu", rekao je Bessent u emisiji "Special Report with Bret Baier".

Na pitanje hoće li SAD uvesti dodatne tarife na kinesku robu jer Peking kupuje rusku naftu, Bessent je rekao da Trump ostavlja sve opcije otvorenima kako bi zaustavio rat u Ukrajini, a "uvođenje carina Kini moglo bi u jednom trenutku doći na red".

