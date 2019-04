Bez bolje zaštite na radu nema ni duljeg ostanka u svijetu rada

Inicijativa '67 je previše' u nedjelju je, na Svjetski dan sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, upozorila da su snižavanje razine zaštite na radu i istodobno podizanje dobi za umirovljenje, te povećana penalizacija prijevremenog umirovljenja, pokazatelji sustavnog zanemarivanja položaja radnika i umirovljenika u Hrvatskoj.

Inicijativa '67 je previše' u priopćenju upozorava da su prošloj godini 44 osobe smrtno stradale u prostorima poslodavaca, 1504 osobe teže su ozlijeđeni, od toga četiri naučnika/učenika od kojih su tri osobe bile maloljetne. Također, tijekom 2018. godine 32 radnika teško su ozlijeđena u prostorijama ili na prostorima poslodavaca zbog akutnih ili kroničnih bolesti, a 13 od njih je umrlo.

Prema službenim podacima HZZO-a, u našoj zemlji je lani prijavljeno 19.154 ozljede na radu, što je porast od gotovo deset posto u odnosu na 2017., dok je 158 bio broj broj registriranih slučajeva profesionalnih bolesti u 2018.

Inicijativa '67 je previše' tvrdi da hrvatske vlasti svjesno ignoriraju te podatke i utjecaj rada na zdravlje te da svojim mjerama dodatno pogoršavaju ionako loše uvjete rada u zemlji. Uz to, Hrvatska je jedina članica EU koja nema nacionalnu strategiju zaštite na radu. Također, aktualna Vlada odlučila je krenuti u suprotnom smjeru te je donijela Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva, navodi ta inicijativa.

Time je Vlada, kako su naveli, gotovo potpuno ukinula obveze poslodavaca na području zaštite na radu, odnosno zaštitu na radu proglasila troškom i pokazala potpunu nebrigu za zdravlje i živote radnika.

- Fatalne posljedice takve politike vidljive su u porastu broja ozljeda i smrtnih slučajeva na radu, te očitom trendu rasta teško bolesnih radnika na mjestima rada koji ugrožavaju sebe i druge radnike, što navodi i Inspekcija rada - upozoravaju u priopćenju.

Po njihovoj ocjeni, Vladu uopće ne zanima zdravlje radnika jer niti pet godina nakon stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu nije donijela sve provedbene propise tog Zakona.

- Snižavanje razine zaštite na radu i istovremeno podizanje dobi za umirovljenje, kao i povećana penalizacija prijevremenog umirovljenja, pokazatelj su sustavnoga zanemarivanja položaja radnika i umirovljenika. Povećanom penalizacijom prijevremenog umirovljenja Vlada je pokazala kako je uopće ne zanima može li velika većina građana dočekati dob umirovljenja u zdravlju, ili uopće u životu, već je zanima kako da što veći broj građana dobije što manju mirovinu - navodi se u priopćenju.

- Poginuli radnici nikada neće doživjeti nikakvu mirovinu. Radnici koji su pretrpjeli teške ozljede na radu neće moći raditi do 67. i skupiti 41 godinu staža. Radnici koji su zbog teškoga rada izgubili zdravlje neće moći raditi do 67. Vlada će ih penalizirati jer ista ta Vlada zaštitu njihovog zdravlja i sigurnosti smatra troškom - stoji uz ostalo u priopćenju Inicijativa '67 je previše', koja ističe i da je osnovni preduvjet duljeg ostanka u svijetu rada upravo kvalitetna zaštita na radu, sigurno i zdravo radno mjesto od prvog radnog dana do mirovine.