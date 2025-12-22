Bez sustavne strategije i dalje ćemo, nažalost, bilježiti crne cestovne statistike te se čuditi kako netko s više desetaka prometnih prekršaja bez problema sjedi za volanom
Bez dobre prevencije nova pravila za vozače neće značiti ništa
Hrvatska će uskoro usvojiti europsku direktivu usmjerenu na niz novih pravila koja se tiču vozačkih dozvola. Nije tu samo činjenica da ćemo vozačke imati kao aplikacije u pametnom telefonu, već i odredbe koje se tiču, primjerice, mladih ili profesionalnih vozača. Poznato je da su mladi vozači s tek položenim ispitom najrizičnija kategorija u prometu, pa će se postrožiti kriteriji i sankcije za njihove prekršaje. S druge strane, vozačka će se moći dobiti već u dobi od 17 godina i maloljetnici će bez problema biti vozači ako uz sebe u autu imaju “iskusnu osobu”. Ma što to značilo. Ujedno, spušta se dobna granica za profesionalnog vozača kamiona pa će to po novom moći postati klinac od 18 godina. Ova se promjena opravdava nedostatkom radne snage u sektoru. Uz sve ostalo, čini se da ćemo na liječnički pregled morati svaki put kad produljujemo vozačku.
