'Bez doktora Jusupa ne bi bilo niti našeg kluba - NK Zrmanje'

Doktora Gorana Jusupa upoznao sam kad sam se nakon igračke karijere vratio u svoj kraj, u Obrovac. On je bio predsjednik nogometnog kluba Zrmanja kakav se samo može poželjeti, a ja sam postao igrač i trener. Stvorili smo jednu od najboljih škola nogometa u zadarskom kraju, priča nam Vlade Marić (47) o sposobnostima dr. Gorana Jusupa, obrovačkog liječnika, kojeg je istraživala inspekcija Ministarstva zdravstva.

Marić je u obrovačkoj NK Zrmanji bio 2001. i 2002. U međuvremenu se odselio u Stockholm, gdje igra nogomet za švedske veterane te igra i vodi hrvatski amaterski klub Kroatien team.

- Doktor Jusup bio je uporan u tome da svima objasni da smo kao klub i kao grad najbolji, nije priznavao da bi itko mogao biti bolji i to nas je sve poticalo. Najviše me fasciniralo što smo praktički bez novca, ali uz dobru organizaciju, uveli red i rad u prvu momčad i u samo godinu dana pregazili ligu! Sa zadnjeg mjesta druge županijske lige došli smo na prvo mjesto i ušli smo u prvu županijsku ligu - kaže nam Vlade Marić i dodaje:

- Posebno bih želio istaknuti doktorov angažman, bilo mu je jako stalo da klub funkcionira u što boljem svjetlu. Uspjeli smo dovesti vrhunske trenere da rade s djecom. Želja nam je bila imati najbolju školu nogometa u ovom djelu Hrvatske na potezu od Starigrada, Obrovca i Gračaca. S djecom su radili bivši prvoligaški i igrači, jedni od najboljih trenera zadarskog kraja, Raphael Šušić, Vlado Mandić, Šime Ivković, Roni Miočić - priča nam bivši trener NK Zrmanje.

Nakon uspjeha, predsjednik kluba prepustio je palicu drugima.

- Kad smo igrali zadnje kolo u kojem smo postali prvaci, doktor Goran Jusup je doveo svu političku elitu grada Obrovca na zadnju tekmu da vide našu pobjedu i plasman u viši rang. Iako nismo imali novca u blagajni, predsjednik kluba dr. Jusup ipak je vodio igrače poslije svake utakmice na piće i nekako bi našao načina da podmiri račun. Tada nismo igrali u Obrovcu jer nismo imali stadion koji je napravljen 2006. godine, pa smo bili "domaćini" u susjednoj Pridragi. Sjećam se pobjede u zadnjem kolu protiv Vrčeva, nakon čega smo ušli u viši rang, navijači i igrači su autima u koloni, trubeći pobjednički ušli u Obrovac, a kolonu je predvodio predsjednik Goran Jusup u prvom automobilu - sjeća se Marić.

Tada su se stvari promijenile, a nedostatak novca prijetio je srozavanju kluba koji je tek prešao iz druge u prvu županijsku ligu.

- Nedugo nakon tog uspjeha Goran Jusup je odstupio s mjesta predsjednika i prepustio to mjesto tadašnjem gradonačelniku Obrovca, kako bi grad stao iza kluba i priskrbio što više financija za djelovanje kluba u većem rangu. Jer, klub je nakon godinu dana zbog nedostatka novca bio pred gašenjem. Bio je to, prema mojem mišljenju, nesebičan potez dr. Jusupa. Tad sam shvatio da mu je dobrobit kluba važniji nego fotelja. Vidio sam na televiziji što se dogodilo doktoru i znam da to nije onaj stari doktor već netko kome je potrebna pomoć. Nadam se da će tu pomoć i dobiti i ovim putem pozivam sve one koji se naslađuju na tuđoj nevolji da prestanu - kazao nam je Marić koji je iz Obrovca otišao prije šest godina, ali o razlozima nije želio govoriti.



