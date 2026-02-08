Bez grijanja svi dijelovi Zagreba istočno od Savske! Otkriven je i razlog: 'Sve ekipe su na terenu'

Ispad istočnog dijela vrelovodne mreže razlog je zbog kojeg su brojni Zagrepčani u nedjelju ujutro ostali bez grijanja, a savjetnik Uprave HEP Toplinarstvo Jurica Brnas Hini je rekao da su njihove ekipe na terenu te da se toplinska energija pušta u dijelovima grada gdje je mreža provjerena.

Bez grijanja su dijelovi grada istočno od Savske ulice odnosno trenutno cijeli Novi Zagreb, Cvjetno naselje, Vrbik, Martinovka, Kruge, Savica, Folnegovićevo naselje, Donji grad, Sigečica, Borovje, Ferenčica i Dubrava, potvrdio je Brnas Hini te istaknuo da rade na normalizaciji isporuke toplinske energije, "dio po dio" grada.

"Došlo je do ispada istočnog dijela vrelovodne mreže", rekao je te ponovio da su na terenu sve raspoložive ekipe koje rade na stabilizaciji situacije.

Dodao je i da sam kvar još nije pronađen te stoga ne može reći kada će svi Zagrepčani imati grijanje. "Međutim, dijelove mreže koje smo provjerili pokušavamo osposobiti i polako puštati toplinsku energiju da potrošači što prije imaju grijanje i toplu vodu", dodao je.