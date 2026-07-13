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KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+

Bez kritike javnosti i medija svaka se vlast može oteti kontroli. Moć korumpira

Piše Boris Rašeta,
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Bez kritike javnosti i medija svaka se vlast može oteti kontroli. Moć korumpira
Zagreb: Obilježena obljetnica osnutka HDZ-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Smisao političkog novinarstva jest kontrola, kritika, nadzor. Inače se vlast teži odmetnuti. Svaka moć korumpira, a apsolutna moć korumpira apsolutno

Andrej Plenković Hrvatskom vlada dulje od Franje Tuđmana. Često se žali kako novinari ne razumiju njegove uspjehe. To je svakidašnja jadikovka hrvatskih političara. Ivica Račan jamrao je protiv “medijske Hrvatske”. Franjo Tuđman napadao je “crvene, zelene i žute vragove”.

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Komentari 2
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