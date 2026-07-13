Smisao političkog novinarstva jest kontrola, kritika, nadzor. Inače se vlast teži odmetnuti. Svaka moć korumpira, a apsolutna moć korumpira apsolutno
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+
Bez kritike javnosti i medija svaka se vlast može oteti kontroli. Moć korumpira
Čitanje članka: 1 min
Andrej Plenković Hrvatskom vlada dulje od Franje Tuđmana. Često se žali kako novinari ne razumiju njegove uspjehe. To je svakidašnja jadikovka hrvatskih političara. Ivica Račan jamrao je protiv “medijske Hrvatske”. Franjo Tuđman napadao je “crvene, zelene i žute vragove”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku