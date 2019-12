Bez odgovora na ova pitanja nisu za predsjednika Hrvatske

Javno sučeljavanje Zorana Milanovića i Kolinde Grabar Kitarović ponudile su sve tri javne i jedna kablovska televizija. Ni jedno još nije potvrđeno, a do finalnog izbora predsjednika ostalo je tjedan dana. U iščekivanju sučeljavanja postavljamo pitanja na koja bi kandidati svakako trebali odgovoriti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Što i kako kao predsjednik/ca države mogu napraviti da se potaknu investicije, da se privuče investitore u Hrvatsku? Imaju li već u vidu konkretne investicije, u kojim rokovima i s kakvim očekivanim rezultatima?

- Tema koja nije dotaknuta, a trebala bi biti jest principijelno i praktično pitanje odnosa predsjednika i premijera. Do sada smo gledali sukobe tih dviju pozicija čiji su predstavnici dolazili iz iste političke familije (Mesić - Račan, Josipović - Milanović, Kolinda - Plenković), iz čega slijedi da nešto u sustavu nije dobro napravljeno. Dakle, sustav ih vodi u sukobe i trebaju objasniti kako će s time izaći na kraj. Milanović je spomenuo kako bi on kao predsjednik bio najbolji prijatelj Plenkoviću pa to treba objasniti - smatra politički analitičar Žarko Puhovski.

Upravo je ovo jedno od glavnih pitanja na koja bi svakako trebali odgovoriti “sukandidati”. O obrazovanju smo se od aktualne predsjednice naslušali dok je pojašnjavala svoj obrazovni put preko Amerike. I njezina djeca se školuju vani pa bi bilo zanimljivo čuti kako kandidati gledaju na hrvatsko obrazovanje te što bi i na koji način oni kao predsjednici mogli napraviti u pogledu obrazovnog napretka. Predsjednica Kolinda pri tome i studira, odnosno na doktoratu je pa sigurno ima dobar uvid u eventualne probleme u sustavu koje osjećaju studenti.

Pitanje nestalih u Domovinskom ratu još je otvoreno. Hrvatska traga za više od 1900 nestalih. 24sata već tri godine prenose priče i sudbine obitelji koje gotovo tri desetljeća kopne od boli za svojim najmilijima. Kako riješiti ovo pitanje, što će napraviti novi predsjednik ili stara predsjednica? Posebna hrvatska boljka je pravosuđe. Što bi na tom polju mogli poduzeti i koliko šef države može utjecati te kako bi se postavili po pitanju pravosuđa? Po istraživanju Eurobarometra, Hrvatska je najgora zemlja u EU kad je riječ o povjerenju ljudi u pravosudni sustav. A kako će izgledati njihovo sučeljavanje opisuje Puhovski: “Milanović je verbalno sposobniji i brži u reakcijama. Kolinda je u stanju reagirati ako ima unaprijed pripremljen tekst. Njezina prednost može biti samo ako Milanović preigra svoju kartu i postane agresivan”.

1. Što biste predložili Vladi kako bi se potakle inozemne tvrtke da investiraju u Hrvatsku? Koji bi im bili konkretni potezi?

2. Predsjednici i premijeri sukobljavaju se iako dolaze iz istih političkih familija? Koji su to sustavni problemi i kako ih riješiti?

3. Hrvatska tri desetljeća traga za više od 1900 nestalih u ratu. Kako biste se postavili prema Srbiji da se riješi to bolno pitanje?

4. Po Eurobarometru najgori smo u EU po pitanju povjerenja u pravosuđe. Koji bi bio prijedlog Vladi da se povrati povjerenje u pravosuđe?

5. Obrazovanje je još jedna velika hrvatska boljka. Kako ga poboljšati? Je li rješenje slati djecu da se školuju u inozemstvu?

Tema: Predsjednički izbori