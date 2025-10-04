Bez plina od kolovoza: 'Nas više od 500 u centru Zagreba nema tople vode, a ni grijanja!'

Više od 500 stanara u zagrebačkoj ulici Radnički dol već od 25. kolovoza živi bez plina. što znači i bez tople vode, a sada i bez grijanja, jer su temperature pale. Situacija posebno pogađa starije osobe, obitelji s djecom i kronične bolesnike koji nemaju alternativu za toplu vodu ili grijanje.

Foto: Marta Divjak/24sata

- Nemamo toplu vodu, ne možemo se normalno okupati, temperatura pada, a grijanje ne možemo upaliti. Prema njihovom dopisu radovi su trebali trajati 25 dana, rok je prošao, a mi dalje bez plina i bez informacija. Nitko nam ništa ne govori - kaže odvjetnica Tamara Ilić, stanovnica ulice u kojoj Plinara već tjednima izvodi radove.

Kako nam je objasnila, stanari su još sredinom kolovoza dobili službenu obavijest da kreću radovi na zamjeni plinovoda i priključaka. Tada im je rečeno da će radovi trajati 25 dana, odnosno do sredine rujna.

- Naravno da nam je jasno da se sustav mora održavati i popravljati, pa se nitko nije bunio. No kako je vrijeme prolazilo, a plina i dalje nije bilo, počeli smo zvati i slati mailove. Kontakt broj s obavijesti zvoni, ali se nitko ne javlja - kaže Ilić te dodaje kako su stanari prepušteni sami sebi i nagađanjima. Informacije razmjenjuju dok šeću pse ili preko poruka u susjedskim grupama.

Foto: Marta Divjak/24sata

- Ispitivali smo i radnike, ali ni oni nisu imali konkretne informacije. Jedan od susjeda je uspio dobiti odgovor Plinare, rekli su mu da im nisu prošle te probe puštanja plina, mjerenje tlaka jer se tako pokazalo da negdje cijev pušta. Ali ne i kad će se popraviti i kad će nam biti pušten plin. Radnici su nakon nekog vremena nestali, pa smo kasnije shvatili da su ih prebacili na drugo gradilište u ulici - govori nam odvjetnica koja se pita zašto slati radnike na drugo gradilište ako tu nisu dovršili posao.

Stanari morali platiti dodatne troškove

Prema prvom i jedinom dopisu koji su dobili, stanari su bili dužni ponovno pribaviti dokaz o redovnom servisu bojlera koji nije stariji od 12 mjeseci i dimnjačarske nalaze, što je zgradu ukupno stajalo oko 3.200 eura. Jasno mi je za bojler, ali mi nije jasno zašto ponovo dimnjačarske nalaze kad su već pribavljeni ranije i treba ih imati i upravitelj. Ujedno, dimnjačar redovno vrši preglede istih - pojašnjava Ilić i govori da su svi dimnjaci u zgradi već bili sanirani prije 7 do 8 godina, kada su stanari prelazili sa sustava zajedničke kotlovnice na etažno grijanje.

- Mi kao kuća smo izveli sve radove u skladu sa mjerodavnim propisima, pribavili svu potrebnu dokumentaciju, pozitivne dimnjačarske nalaze. Sve to upravitelj već ima u svojoj evidenciji. No, sada smo ponovno morali izrađivati istu dokumentaciju, iako za to nije bilo stvarne potrebe. Samo zbog njihove zamjene plinskih cijevi, sada smo kao kućanstvo potrošili više od 3.000 eura - kaže Ilić.

Foto: Marta Divjak/24sata

Dodaje kako im je rečeno da nije odgovorna Plinara, već izvođač radova, što smatra apsurdnim.

- Mi nemamo ugovor s izvođačem, već s Gradskom plinarom Zagreb. Prema zakonu, odgovornost je njihova. Oni bi trebali nadzirati radove i osigurati komunikaciju sa stanarima - zaključuje.

Pozvonili smo na zvono još jedne zgrade koja je bez plina te je izašao čovjek u 70-ima. Upitali smo ga kako živi bez tople vode.

- Znate onak' na starinski. Sjedneš u kadu i polijevaš se po glavi. Jedino mi je teško ustati iz nje - smije se susjed.

Iako se naši sugovornici smiju, kažu da im se zapravo plače.

Foto: Marta Divjak/24sata

- Prije nego što su krenuli raditi na cijevima, došli su do moje zgrade i otvarali kutiju gdje se nalazi plinski ventil. Valjda su nešto pokvarili i plin se počeo osjećati. Došli su iz Plinare, rekli su nam 'da da tu vam negdje pušta i imate 15 dana kao kuća da to sanirate u protivnom vam zatvaramo plin'. Ne zna se tko je potrgao to, ali smo mi već tad ostali bez plina.Taj trošak nas je koštao oko 1700 eura. 15 dana nakon što smo to riješili, došli su izvođači i sve urušili ono što smo mi platili 1700 eura jer se sve radi na novo - govori nam susjed čija je kuća kao i kuća odvjetnice morala platiti i 'nalaze' 100 eura po stanu.

Gradska plinara Zagreb: 'Ispričavamo se, plin će uskoro'

Poslali smo upit Gradu Zagrebu, ali i plinari Zagreb zašto su stanovnici Radničkog dola i dalje bez plina. Grad Zagreb do objavljivanja nije odgovorio na naš upit, dok su se iz plinare ispričali korisnicima te su napisali kako bi puštanje plina trebalo biti uskoro.

- Gradska plinara Zagreb investitor je radova rekonstrukcije plinovoda i plinskih priključaka koji se odvijaju u ulici Radnički dol. Građevinske radove iskopa i zamjene plinskih instalacija provodila je tvrtka ugovorni partner, a nakon njihovog dovršetka, Gradska plinara Zagreb radi omogoćuvanja sigurne opskrbe plinom, provodi stručna ispitivanja ispravnosti novih plinskih cijevi. Ispričavamo se korisnicima na produljenom trajanju radova te napominjemo da je prioritet sigurnost i ispravnost plinskih instalacija kao preduvjet puštanja plina krajnjim potrošačima. Djelatnici GPZ-a na terenu žurno rješavaju situaciju, te bi puštanje plina trebalo biti uskoro - napisali su.

Stanovnike ulice Radnički dol upućuju da iformacije o tijeku radova i datumu puštanja plina mogu dobiti direktno u Gradskoj plinari Zagreb, na brojeve telefona 01/6437- 717 i 01/6437-572 ili putem elektroničke pošte info-gpz@plinara-zagreb.hr.