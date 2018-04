Bez prozora i telefona: Asada skrivaju u bunkeru ruske baze?

U iščekivanju nove vojne akcije sa Zapada, sirijski predsjednik Bašar al-Asad skriven je u ruskom bunkeru, bez prozora i telefona. Tako barem tvrdi The Baghdad Post, koji je objavio da postoje fotografije Asada u bunkeru u zračnoj bazi Khmeimim na zapadnoj obali Sirije koja je pod kontrolom Rusije. Asadu je zabranjeno korištenje telefona da time ne bi odao svoju lokaciju, tvrde njihovi izvori. Prema posljednjim izvještajima, Asad je pobjegao iz Damaska u ruskom konvoju.

Foto: OMAR SANADIKI

Nakon napada kemijskim oružjem na civile koji se dogodio u subotu, sirijski režim i njihovi saveznici pripremaju se za novu rundu napada s mora i zraka koji bi trebale predvoditi američke snage.

Foto: OMAR SANADIKI

Pretpostavljalo se da će glavne mete napada s mora i iz zraka biti skladišta kemijskog oružja. No prema novim informacijama, razmatra se raketiranje vojnih baza, obavještajnih sjedišta pa čak i kuća u kojima žive Asad i njegovi suradnici, piše Mirror.

75 poginulih, 500 ranjenih

- Napadi poduzeti tijekom 2017. godine na skladišta kemijskim oružjem nisu postigli željeni učinak. Možete napasti Asadovu vojsku, no time ne pogađate njega osobno. Treba ga napasti tako da on to doista i osjeti - kažu njihovi obavještajni izvori.

Još se ne zna kada se bi se najavljena vojna akcija mogla dogoditi. Bijela kuća objavila je jučer priopćenje da nastavljaju procjenjivati obavještajne podatke i razgovarati s partnerima i saveznicima. Trump je pak, nakon tvita u subotu u kojem najavljuje napad, jučer bio nešto oprezniji i izjavio kako nikad nije rekao kada bi se napad mogao dogoditi.

Dozens suffocate in suspected chemical weapon attack in Syria, opposition says https://t.co/GPqQqurhwm pic.twitter.com/snBl5kHDqK — CBS News (@CBSNews) April 8, 2018

Amerikanci, Britanci i Francuzi su uvjereni da Asadov režim stoji iza kemijskih napada na Dumu prošle subote. Duma je posljednje uporište pobunjenika u blizini Damaska. U posljednjem brutalnom napadu poginulo je 75 civila među kojima su i djeca, a 500 ih je ranjeno. Američke snage su od žrtava uzeli uzorke krvi i urina koji su pokazali pozitivan rezultat na kemijsko oružje, klor i nervni plino - najvjerojatnije sarin.

Foto: Sputnik Photo Agency

Asadov saveznik Hezbolah ne očekuje "totalni rat"

Libanonski Hezbolah, saveznik Irana, ne vjeruje da će zadnja sirijska kriza prerasti u izravan američko-ruski sukob ili širi svjetski rat, rekao je zamjenik vođe Hezbolaha u komentarima objavljenima u petak.

Teško naoružani šijitski Hezbolah bio je glavni vojni saveznik sirijskoga predsjednika Bašara al Asada u sedmogodišnjem ratu.

- Isključujemo mogućnost da situacija preraste u izravan američko-ruski sukob ili šire stanje rata - rekao je šeik Naim Kasem u intervjuu za libanonski dnevnik Al-Džumhuriju.

- Uvjeti ne navode na to da će se dogoditi totalni rat ... osim ako (američki predsjednik Donald) Trump i (izraelski premijer Benjamin) Netanyahu potpuno ne izgube razum - rekao je.

Trump je zaprijetio udarima nakon navodnog kemijskog napada na pobunjeničku Dumu u kojem je prema sirijskoj liječničkoj organizaciji poginulo najmanje 60 ljudi, a ruski predstavnik izrazio je strah od šireg sukoba Washingtona i Moskve.

Strahovi od sukoba između Rusije, ključnoga saveznika sirijske države, i Zapada povećali su se nakon što je Trump najavio projektile koji će "uskoro doći" i kritizirao Moskvu što stoji uz Asada.

Bijela kuća je nakon Trumpova sastanka s timom za nacionalnu sigurnost rekla da "konačna odluka o Siriji još nije donesena".