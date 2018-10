Bez simptoma PMS-a i bolnih mjesečnica u MacaHarmony

No, hormonalna neuravnoteženost može uzrokovati i napuhanost, oticanja, akne, napetost, promjene raspoloženja, pa čak i gubitak kose, nepravilne mjesečnice i tegobe s plodnošću.

Velika je vijest stoga, što se i u Hrvatskoj odnedavno pojavio Femmenessence, preparat koji pruža učinkovit, siguran i potpuno prirodan put do hormonalnog zdravlja žene.

Femmenessence proizvodi su osmišljeni kako bi pomogli ženama u različitim fazama života, a Femmenessence – MacaHarmony, zahvaljujući sastojcima koje je priroda stvarala na vrhu svijeta, vratit će hormonalnu ravnotežu ženama u najvažnijem periodu njihova života – od tinejdžerske dobi do četrdesetih godina života.

Foto: Terra Lab d.o.o.

Osim toga MacaHarmony je razvijen i za uklanjanje simptoma PMS-a, ublažavanju bolova kod mjesečnice, te za razvoj plodnosti.

Glavni sastojak Femmenessencea je maca (“maka” – također poznata i kao “Lepidium peruvianum”). Ova biljka se uzgaja isključivo u središnjim peruanskim Andama na visini preko 3000 metara u oštrim klimatskim uvjetima. Maca je klasificirana među biljke sa rijetkim svojstvima adaptogena (znanstvenici su pronašli samo 12 pravih adaptogena u cijelom svijetu). Adaptogeni imaju jedinstven način djelovanja, koji se prilagođava pojedincu, a ovisi o tome je li njegov sustav iznad ili ispod ravnotežne razine.

Femmenessence ne unosi u organizam sintetičke, životinjske ili biljne hormone. On surađuje s vašim tijelom tako da stimulira hipotalamus, hipofizu i nadbubrežne žlijezde kako bi one podržale i pospješile ravnotežu hormona kao što su FSH, estrogen, LH, tirioid i progesteron. To je razlog zbog kojeg Femmenessence kod svake žene funkcionira na jedinstven način.

Foto: Bigstock

Njegovo djelovanje dokazano je objavljivanim kliničkim studijama, a time je Femmanessence postao prvi biljni preparat koji ima značajan utjecaj na reguliranje razine hormona. Kvaliteta je dodatno potvrđena titulom najboljeg svjetskog prirodnog preparata na uglednom međunarodnom sajmu Expo West 2012. godine u Los Angelesu.

Kvalitetu i učinkovitost Femmenessencea prepoznala je i struka i javnost, a svjetski poznata liječnica i autorica Christiane Northrup ovaj preparat preporuča i u svoja dva bestsellera “Žensko tijelo, ženska mudrost” i “Mudrost menopauze”.

Foto: Bigstock

Dr. med. Ronald Carter ističe kako Femmenessence konačno pruža službenoj medicinskoj praksi lijek koji je siguran, prirodan i učinkovit, a dr. med. Stefan Engelbrecht, spec. ginekolog, ovaj preparat smatra “najboljom stvari koju žena može učiniti za svoje hormonalno zdravlje”.

Femmenessence proizvodi su dostupni u hrvatskim ljekarnama, a možete ih naručiti i na www.femmenessence.hr.

