U 21. stoljeću, u vremenima tehnologije i globalizacije kad vijesti putuju brzinom svjetlosti, nemili događaji poput besramno skupe taksi vožnje utječu na sliku koju o Hrvatskoj dobivaju stanovnici drugih država.
Bez turizma smo pokojnici, ali turiste deremo bezočno
S dalekog Novog Zelanda u Hrvatsku je nedavno došla turistica željna upoznati ljepote naše zemlje. Puna povjerenja da će ovdje stvoriti doživotne uspomene. I jest. Pamtit će Hrvatsku cijeli život, ali nažalost ne po dobrom. Jer ono što je doživjela stvara neizrecivi osjećaj srama i revolta u svima nama, toliko snažno da poželimo povikati da nismo svi ovdje pohlepni lopovi, da po tlu Hrvatske hoda mnogo dobrih, ispravnih i poštenih ljudi. Dođe nam da se ni krivi ni dužni pravdamo za lopovski čin taksista koji je ovoj ženi vožnju od zagrebačkog Glavnog kolodvora do Frankopanske naplatio 1506 eura. Svi koji se imalo razumiju u zagrebačke ulice znaju da je od Glavnog kolodvora do Frankopanske maksimalno dva kilometra. Ako na Glavnom sjednete na tramvaj šesticu koji vozi preko Jelačić placa, Frankopanska je treća stanica na kojoj silazite.
