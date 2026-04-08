Bibi čupa kosu, Putin trlja ruke, a Xi na štihu: 'Rusija i Kina su dobili najviše u ovom sukobu'

Sukob oko Irana, koji je eskalirao nakon američkih i izraelskih poteza usmjerenih na ograničavanje iranskog nuklearnog programa i regionalnog utjecaja, nije doveo do ostvarenja ključnih strateških ciljeva, ocjenjuju analitičari. Unatoč intenzivnim vojnim i političkim pritiscima, iranski režim ostao je na vlasti, a nuklearni program nije zaustavljen.

Stručnjak za vanjsku politiku Božo Kovačević ocjenjuje da su najveći dobitnici ovoga sukoba Rusija i Kina, koje su, prema njegovim riječima, značajno profitirale iz novonastalih okolnosti.

- Rusija i Kina su dobile strahovito puno, oni su dobitnici - ističe Kovačević.

Pritom naglašava kako je rast cijena energenata pogodovao Rusiji kao velikom izvozniku, dok je Kina iskoristila situaciju za jačanje svoga geopolitičkog utjecaja. Kovačević također upozorava na jačanje uloge Pakistana, koji se profilirao kao potencijalni posrednik, čime dodatno dobiva na međunarodnoj važnosti.

Kao najvećega gubitnika Kovačević izdvaja Izrael, navodeći da nije ostvario planirane ciljeve, unatoč aktivnoj ulozi u poticanju američkog angažmana.

- Takav ishod može imati dugoročne sigurnosne posljedice za tu zemlju. Europska unija je u osjetljivoj poziciji. Njezin potencijalno povoljan ishod ovisi prvenstveno o stabilizaciji cijena nafte, što naglašava energetsku ovisnost i ranjivost europskoga gospodarstva na vanjske šokove - rekao je Kovačević.

Vojni analitičar Marinko Ogorec ističe kako je ishod sukoba kompleksan i podložan različitim interpretacijama.

- U jednakoj mjeri je opravdano proglasiti se pobjednikom i gubitnikom - rekao je Ogorec upozoravajući na to da pojedini akteri mogu isticati parcijalne uspjehe.

- Iranske vlasti, primjerice, mogu se smatrati pobjednicima jer su zadržale vlast, dok se američki predsjednik Donald Trump može pozivati na određene operativne rezultate, poput osiguravanja plovidbe Hormuškim tjesnacem - rekao je Ogorec.

Ipak, naglašava da takve interpretacije zanemaruju širi kontekst, osobito visoku cijenu sukoba.

- Mnogo civilnih žrtava, uključujući djecu, ozbiljno dovodi u pitanje svaku tvrdnju o pobjedi. SAD nisu ostvarile ključne političke ciljeve. Nije došlo do promjene iranskog režima niti do odustajanja od nuklearnog programa. Može se govoriti o pokušaju rješavanja problema koji je proizašao iz same američke politike - rekao je Ogorec.

Također upozorava na šire geopolitičke posljedice. Rusiju opisuje kao kolateralnog pobjednika, ponajprije zbog ekonomskih koristi povezanih s rastom cijena energenata, ali i zbog jačanja njezine međunarodne pozicije.

- Kina je dugoročni strateški dobitnik, osobito u kontekstu narušene reputacije Sjedinjenih Američkih Država. Percepcija Kine kao aktera koji svoje ciljeve ostvaruje diplomatskim i ekonomskim putem, a ne vojnom silom, dodatno jača njezin globalni utjecaj. Uz to, povezanost Pakistana s Kinom sugerira da su potezi Islamabada usklađeni s kineskim interesima - zaključio je Ogorec.

