TKO JE POBJEDNIK U RATU?

Bibi čupa kosu, Putin trlja ruke, a Xi na štihu: 'Rusija i Kina su dobili najviše u ovom sukobu'

Piše Emirat Asipi,
Foto: RONEN ZVULUN, Valeriy Sharifulin, TINGSHU WANG, Evan Vucci (REUTERS), Canva

Mnogo civilnih žrtava, uključujući djecu, ozbiljno dovodi u pitanje svaku tvrdnju o pobjedi, tvrde analitičari

Sukob oko Irana, koji je eskalirao nakon američkih i izraelskih poteza usmjerenih na ograničavanje iranskog nuklearnog programa i regionalnog utjecaja, nije doveo do ostvarenja ključnih strateških ciljeva, ocjenjuju analitičari. Unatoč intenzivnim vojnim i političkim pritiscima, iranski režim ostao je na vlasti, a nuklearni program nije zaustavljen.

Stručnjak za vanjsku politiku Božo Kovačević ocjenjuje da su najveći dobitnici ovoga sukoba Rusija i Kina, koje su, prema njegovim riječima, značajno profitirale iz novonastalih okolnosti.

- Rusija i Kina su dobile strahovito puno, oni su dobitnici - ističe Kovačević.

DETALJI S KLJUČNOG SASTANAK Tko je huškao na rat, tko se ne bi štel mešat: Ovako je Trump odlučio krenuti u rat s Iranom!
Tko je huškao na rat, tko se ne bi štel mešat: Ovako je Trump odlučio krenuti u rat s Iranom!

Pritom naglašava kako je rast cijena energenata pogodovao Rusiji kao velikom izvozniku, dok je Kina iskoristila situaciju za jačanje svoga geopolitičkog utjecaja. Kovačević također upozorava na jačanje uloge Pakistana, koji se profilirao kao potencijalni posrednik, čime dodatno dobiva na međunarodnoj važnosti.

Kao najvećega gubitnika Kovačević izdvaja Izrael, navodeći da nije ostvario planirane ciljeve, unatoč aktivnoj ulozi u poticanju američkog angažmana.

- Takav ishod može imati dugoročne sigurnosne posljedice za tu zemlju. Europska unija je u osjetljivoj poziciji. Njezin potencijalno povoljan ishod ovisi prvenstveno o stabilizaciji cijena nafte, što naglašava energetsku ovisnost i ranjivost europskoga gospodarstva na vanjske šokove - rekao je Kovačević.

PRIMIRJE IRANA I SAD-A Analitičar: 'Trump nije izgubio kontrolu, ovo je nastavak strategije pritiska i pregovora'
Analitičar: 'Trump nije izgubio kontrolu, ovo je nastavak strategije pritiska i pregovora'

Vojni analitičar Marinko Ogorec ističe kako je ishod sukoba kompleksan i podložan različitim interpretacijama.

- U jednakoj mjeri je opravdano proglasiti se pobjednikom i gubitnikom - rekao je Ogorec upozoravajući na to da pojedini akteri mogu isticati parcijalne uspjehe.

- Iranske vlasti, primjerice, mogu se smatrati pobjednicima jer su zadržale vlast, dok se američki predsjednik Donald Trump može pozivati na određene operativne rezultate, poput osiguravanja plovidbe Hormuškim tjesnacem - rekao je Ogorec.

Ipak, naglašava da takve interpretacije zanemaruju širi kontekst, osobito visoku cijenu sukoba.

- Mnogo civilnih žrtava, uključujući djecu, ozbiljno dovodi u pitanje svaku tvrdnju o pobjedi. SAD nisu ostvarile ključne političke ciljeve. Nije došlo do promjene iranskog režima niti do odustajanja od nuklearnog programa. Može se govoriti o pokušaju rješavanja problema koji je proizašao iz same američke politike - rekao je Ogorec.

TOMISLAV KLAUŠKI Prijetnje paklom, genocidom i istrebljenjem. Neuračunljivi Trump doveo je svijet do ruba
Prijetnje paklom, genocidom i istrebljenjem. Neuračunljivi Trump doveo je svijet do ruba

Također upozorava na šire geopolitičke posljedice. Rusiju opisuje kao kolateralnog pobjednika, ponajprije zbog ekonomskih koristi povezanih s rastom cijena energenata, ali i zbog jačanja njezine međunarodne pozicije.

- Kina je dugoročni strateški dobitnik, osobito u kontekstu narušene reputacije Sjedinjenih Američkih Država. Percepcija Kine kao aktera koji svoje ciljeve ostvaruje diplomatskim i ekonomskim putem, a ne vojnom silom, dodatno jača njezin globalni utjecaj. Uz to, povezanost Pakistana s Kinom sugerira da su potezi Islamabada usklađeni s kineskim interesima - zaključio je Ogorec. 

Ovdje pratite situaciju u Iranu, Izraelu i regiji iz minute u minutu

NOVA PORUKA IZ BIJELE KUĆE PROMJENA TONA Trump: SAD će blisko surađivati s Iranom i razgovarati o ublaženju sankcija
PROMJENA TONA Trump: SAD će blisko surađivati s Iranom i razgovarati o ublaženju sankcija

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa
PAKISTANSKI DVOJAC

Tko su Shehbaz Sharif i Asim Munir, ljudi iz sjene koji su uspjeli obuzdati Trumpa

Uspješno posredovanje ponovno je istaknulo stratešku važnost Pakistana, zemlje koja uspijeva održavati funkcionalne odnose i s Washingtonom i s Teheranom
Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...
POGLEDAJTE FOTKE

Ovo je stari ured gradonačelnice Samobora. Je li trebao obnovu ili se radi o nečem drugom...

Petra Škrobot, gradonačelnica Samobora, potrošila je 75.000 eura na obnovu ureda. Stolicu je platila 1800, lampu 812 eura... Dobili smo fotografije kako joj je ured prije izgledao. Je li bila potrebna obnova ili je riječ o nečem drugom, procijenite sami
Jako pale cijene nafte!
EFEKT MIRA

Jako pale cijene nafte!

Cijena američke sirove nafte pala je više od 16 posto ispod 94 dolara po barelu

