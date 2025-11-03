Obavijesti

SUDARIO SE S DRUGIM BICIKLOM

Biciklist teško ozlijeđen kod Šibenika: Završio je u bolnici

Piše Ivan Štengl,
Foto: ILUSTRACIJA

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 55-godišnjaka podnosi se obvezni prekršajni nalog, navodi policija

Policija je objavila detalje prometne nesreće u kojoj je kod Šibenika teško ozlijeđen biciklist.

- 55-godišnjak je upravljao biciklom kolnikom nerazvrstane ceste Dubrava-Podi, na ravnom cestovnom potezu nije kretao uz desni rub kolnika već se biciklom daje više u lijevo, uslijed čega dolazi do sudara prednjeg pneumatika njegovog bicikla sa zadnjim pneumatikom bicikla kojim je upravljao 36-godišnjak, a koji je u trenutku sudara vršio radnju pretjecanje bicikla ispred sebe - navodi policija.

STVORILA SE VEĆA GUŽVA VIDEO Kaos u Zagrebu: Troje ljudi u bolnici nakon sudara
VIDEO Kaos u Zagrebu: Troje ljudi u bolnici nakon sudara

Muškarcu su u  Općoj bolnici u Šibeniku konstatirali teške tjelesne ozljede te je zadržan na liječenju.

- Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, protiv 55-godišnjaka podnosi se obvezni prekršajni nalog - zaključuju iz policije.

